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حوادث

القضاء الإدارى يرفض دعوى السادات ويستبعده من انتخابات النواب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:06 م
محمد أنور عصمت السادات
محمد أنور عصمت السادات
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كتب محمد زهير
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى رقم ٥٦١٨٣ ، المطالبة بإلغاء قرار استبعاد البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات من كشوف الناخبين.

وأقام الدعوي البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، مطالبا بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجري انتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على انتهاء مدته».

مما يجب أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».
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