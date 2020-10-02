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فن

حفل زفاف أمير شاهين.. إلهام تحتضن شقيقها.. وظهور نادر لحبيبة عمرو دياب الأولى

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:24 م
حفل زفاف أمير شاهين
حفل زفاف أمير شاهين
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سعيد فراج
بدأ منذ قليل حفل زفاف أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، الذي يقام الليلة الجمعة 2 أكتوبر. 

وظهر في أحد الفيديوهات، اللحظات الأولى من بداية الحفل، بدخول العروس منة جاب الله مرتدية فستان زفاف أنيق، واصطحبها العريس أمير شاهين، لكتب الكتاب، وسط تعالي الزغاريد. 


أظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى النجوم: منة شلبي، هاني سلامة، هالة صدقي، هنا شيحة، لبلبة، هاني شاكر. 


ظهرت الإعلامية بوسي شلبي في حفل زفاف أمير شاهين، بصحبة الكينج محمد منير والنجمة منة شلبي والفنانة هالة صدقي، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


ظهرت الإعلامية بوسي شلبي في حفل زفاف أمير شاهين، مع النجمة يسرا والفنانة إلهام شاهين، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


ظهرت إيناس - شقيقة الفنانة إلهام شاهين- في حفل زفاف شقيقهما الفنان أمير شاهين، على عروسته (منة جاب الله)، المقام الليلة في أحد الفنادق بوسط القاهرة. 

وتعد هذه إحدى المرات النادرة التي تظهر فيها إيناس شاهين، التي كانت الخطيبة الأولى للهضبة عمرو دياب، وأول قصة حب يعرفها، ولم تكلل بالزواج. 


ظهرت الفنانة إلهام شاهين في حفل زفاف شقيقها الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، المقام الليلة الجمعة 2 أكتوبر بأحد الفنادق في وسط القاهرة، وغلبت عليها تعبيرات الفرح والأبتهاج بهذه المناسبة، لتحتضن شقيقها بعد إتمام عقد قرانه وقبيل بدء أولى فقرات الحفل. 

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