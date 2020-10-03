أحمد صالح ردًا على البدري: مصطفى محمد أفضل مهاجم في ‏مصر

أبدى أحمد صالح، الظهير الأيمن السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، اندهشاه من تصريحات حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، والتي أكد خلالها أن مصطفى محمد لازال أمامه وقت للدخول في فورمة والانضمام لصفوف الفراعنة.
وقال صالح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مع كامل احترامي لوجهات نظر حسام البدري، ولكن مصطفى محمد هو أفضل مهاجم في مصر حاليًا".
وأوضح:"مروان محسن وأحمد كوكا ثنائي مميز ولكنهما غير موفقين على مدار فترة طويلة مع منتخب مصر.
وقال البدري فى تصريحات تليفزيونة عن مهاجم الزمالك الشاب: "مصطفى محمد يحتاج إلى عمل كثير، ولا أعرف هل استبعاده من مباراة الزمالك والمصري كان للإجهاد أم لرأي فني ولكن مشاركته بشكل مستمر مهمة".
واختتم: "أتمنى ألا يكون استبعاد مصطفى محمد فني، لأنه خامة مبشرة ولكن يحتاج إلى عمل كبير".