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رياضة

هيثم عرابي: تحريض مرتضي منصور سبب تعدي فرجاني ساسي علي أمين عمر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
مرتضي منصور وفرجاني
مرتضي منصور وفرجاني
محمد رشاد
قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، إن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هو سبب واقعة تعدي فرجاني ساسي، على الحكم أمين عمر.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " تحريض مرتضي منصور سبب تعدي فرجاني ساسي علي أمين عمر".

وتابع: "يجب احترام عقول جماهير نادي الزمالك والأبيض نادي كبير".

ونشبت مشادة كبيرة عقب انتهاء مباراة الزمالك والمصري مع الحكم أمين عمر بسبب طرده لفرجاني ساسي خلال مجريات اللقاء، والذي حسمه الأبيض لصالحه بهدف نظيف.

وقال عمر والد الحكم أمين عمر في تصريحات تلفزيوينة عن تعدي ساسي على أمين عمر؟ كنت مع أمين  وحضرت معه المباراة ، اللقاء كان مشدود للحساسية بين الفريقين، ونجلي سيطر على المباراة بشكل كامل".

وبسؤاله هل أحد تواصل مع الزمالك لكي يعتذر لأمين بعد الذي حدث من ساسي؟، أجاب: "أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك دخل لأمين بعد المباراة ومعه محمود جنش وقدما له اعتذار شديد جدًا على كل ما حدث".

وأختتم: "وكنت متواجدًا معهم في الغرفة بعد انتهاء اللقاء وشاهدت ذلك".

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