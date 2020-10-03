ترامب يدخل مستشفى عسكري بعد إصابته كورونا.. الرئيس الأمريكي يشكر داعميه.. ووسائل إعلام: أعراض الفيروس تشتد عليه

ترامب يدخل المستشفى بعد إصابته بكورونا.. والبيت الأبيض يؤكد: الرئيس يؤدي مهامه بشكل طبيعي

حملة ترامب تنقل فعالياتها التي يشارك فيها الرئيس إلى الواقع الافتراضي أو تؤجلها

طبيب الرئيس الأمريكي: ترامب يشعر بتعب ويعالج بأجسام مضادة صناعية واعدة

واشنطن بوست: ترامب يعاني من حمى خفيفة وسعال واحتقان الأنف









وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إلى ستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته.





والتقطت عدسات المصورين، الرئيس الأمريكي وهو يخرج من البيت الأبيض ويصعد على متن المروحية التي أقلته للمستشفى مرتديًا بذلة سوداء، دون الإدلاء بأي تصريح.





وصعد على متن المروحية الرئاسية مارين وان. وبعيد ذلك غادرت المروحية إلى مستشفى والتر ريد العسكري حيث يوجد للرئيس جناح طبي آمن خاص.





وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني قالت في وقت سابق: "لا يزال الرئيس ترامب بحالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، وكان يعمل طوال اليوم".





وأضافت: "بدافع توخي أقصى درجات الحذر، وبتوصيه من طبيبه وخبراء طبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في والتر ريد في الأيام القليلة القادمة".





من جهة أخرى، قال مسئول بالبيت الأبيض إن ترامب، لم ينقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس.





وكان طبيب البيت الأبيض شون كونلي قد قال في بيان "بعد ظهر اليوم، كان الرئيس لا يزال متعبا ولكن معنوياته جيدة".





وأضاف أنه تم حقنه بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر "ريجينيرون" وكان أعطى نتائج أولية مشجعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى.





وأشار الطبيب إلى أن الخبراء يفحصون الرئيس وسيقدمون توصيات بشأن "الخطوات التالية"، مضيفًا أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب المصابة أيضًا بكوفيد-19 تعاني "سعالا خفيفا وصداعا".





كما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن أعراض فيروس كورونا اشتدت على الرئيس الأمريكي، مضيفة نقلًا عن مصادرها الخاصة: "ترامب يعاني من حمى خفيفة وسعال واحتقان الأنف وأعراض أخرى".





وذكرت رسالة بريد إلكتروني داخلية أنه صدرت أوامر لموظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بوضع كمامات في كل الأماكن المشتركة بالبيت الأبيض وتجنب الزيارات غير الضرورية للجناح الغربي.









وفي أول تعليق له على إصابته بالفيروس، قال ترامب في فيديو نشره حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل“. وأضاف ”أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد. أعتقد أنني في حال جيدة جدا. لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. والسيدة الأولى في حال جيدة جدا".





وقالت حملة ترامب، أمس، إن جميع فعالياتها التي أُعلنت سابقا والتي كانت تشمل الرئيس ستنقل إلى الواقع الافتراضي أو تؤجل بعد تأكد إصابته بكورونا.





وذكرت الحملة في بيان أيضا "أنه تم تأجيل الفعاليات التي أعلنت سابقا بمشاركة أعضاء من أسرة ترامب، بينما يتم النظر في الباقي على أساس كل حالة على حدة".





وقال البيان إن "مايك بنس نائب الرئيس، الذي أكد الفحص خلوه من فيروس كورونا، يعتزم استئناف فعاليات حملته المقررة".



