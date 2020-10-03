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مرأة

بسبب احتوائه على الكالسيوم.. استخدام الصمغ العربي للعظام

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:16 ص
استخدام الصمغ العربي
استخدام الصمغ العربي للعظام
آية التيجي
يمكن استخدام الصمغ العربي للعظام، بإضافته للعديد من المستحضرات الصيدلانية والطبية لما له من فوائد متعددة، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز استخدامات الصمغ العربي للعظام.

ويتم استخدام الصمغ العربي للعظام، لأنه يساعد في بناء عظام الأطفال لما يحتويه من كميات كبيرة من الكالسيوم، بالإضافة إلى ان محتوياته تساهم بشكل كبير في علاج آلام المفاصل.


ويعالج استخدام الصمغ العربي للعظام في الوقاية من هشاشة العظام، وذلك عبر إمداد الجسم بالمعادن والفيتامينات الأساسية التي تساعد في تقليل معدل الإصابة بالكسور.

ويساهم استخدام الصمغ  العربي للعظام في الحفاظ على نمو العظام بطريقة سليمة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، الذي يساعد بدوره في تعزيز صحة العظام لا سيما بعد سن الثلاثين، حيث تبدأ نسبة الكالسيوم في التراجع بشكل نسبي.

وينصح الكثير من الأطباء باستخدام الصمغ العربي للعظام بالنسبة للنساء في سن اليأس، لأنه يعمل على وقاية الجسم من الإصابة بهشاشة العظام التي تكثر نسبة حدوثها في هذه الفئة العمرية.
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