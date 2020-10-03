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فن

لبلبة تتألق باللون الأصفر .. والجمهور يعلق : قمر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:04 م
لبلبة
لبلبة
شيرى نبيل
خضعت الفنانة لبلبة ، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود رؤوف أثناء تواجدها بالساحل الشمالي .

وتفاعل الجمهور مع الصور معجبين باللوك الذي ظهرت به، حيث جاءت التعلقات :" ايه القمر دا ، متفائلة للحياة ، اختيارك للالوان مناسب .

يأتي ذلك بعد جلسة التصوير الصيفية التي خضعت لها لبلبة في سبتمبر الماضي، وظهرت الفنانة صاحبة الروح الشقية الجميلة بإطلالة رائعة حيث ارتدت سالوبيت ازرق يتماشي مع اجواء الصيف والساحل.

لبلبة دائما تهتم بمظهرها واناقتها، فكل اطلالاتها رائعة وتظهر فيها روح الشباب، فهي دائما تواكب كل تطورات الموضة التي تتناسب مع جمالها واناقتها، وحرصت على ارتداء سلاوبيت باللون الازرق ليظهر قوامها الممشوق.

واستجابت لبلبة لدعوة المصور رؤوف و التصوير امام منزلها بالساحل الشمالي .

لبلبة قضت اجازة الصيف بصحبة اصدقائها النجمة إلهام شاهين، والمذيعة بوسي شلبي.

يذكر أن آخر أعمال لبلبة كان فيلم "كازابلانكا" إخراج بيتر ميمي، وبطولة غادة عادل وأمير كرارة، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار.

أحداث فيلم كازابلانكا تدور في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية. 

وفي التليفزيون شاركت ببطولة مسلسل "الشارع اللي ورانا" أمام فاروق الفيشاوي، درة، شيرين، نسرين أمين، نهى عابدين، إخراج مجدي الهواري.
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