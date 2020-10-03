تشريح جثة شاب عقب إصابته بطلق ناري في الشرقية

قررت نيابة ديرب نجم النيابة العامة بمحافظة الشرقية، إنتداب الطب الشرعى لتشريح جثة شاب قتل بطلق نارى أثناء تواجده بقريته أول أمس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى ديرب نجم بوصول جثة شاب عمره 18 سنة مقيم قرية الميسة دائرة المركز، إثر إصابته بطلق نارى.

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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، إلى القرية لفحص البلاغ ومعرفة ملابسات الحادث وكيفية حدوثه، وتم إخطار النيابة العامة.

فيما أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسماعيلية" وتم نقل المصابين الي أحد مستشفيات العاشر من رمضان وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث بطريق القاهرة الصحراوى.

وتبين من التحريات انقلاب سيارة ملاكى، يستقلها 3 أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم بكدمات وكسور وتم نقلهم إلى مستشفى بن سينا بالعاشر من رمضان ، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق.