مياه الفيوم تكرم ٥٠ عاملا من المحالين للمعاش وأسر المتوفيين

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم حفلا لتكريم ٥٠ عاملا من العاملين المحالين للمعاش واسر المتوفيين وذلك بحضور اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم و رؤساء القطاعات ومديرى العموم ورئيس اللجنة النقابية بالشركة بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة .
قال اللواء هشام درة رئيس الشركة انه تم اليوم تكريم ٥٠ عاملا من أبناء الشركة موزعين كالاتى ٤٠ عاملا من المحالين للمعاش و١٠ من اسر المتوفيين اثناء تأدية عملهم بالشركة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من التباعد المكانى وارتداء الكمامات
كما أثنى درة على المجهودات التى قام ببذلها العاملين أثناء تأديه عملهم وحياتهم التى افنوها فى سبيل رفعة الشركة وتقدمها والارتقاء بها وجعلها فى مصاف الشركات التابعة كما دعى بالرحمة والمغفرة للعاملين الذين لقوا ربهم أثناء تأدية عملهم فى مواقع عملهم .
وفى نهاية الحفل قام اللواء هشام درة رئيس الشركة بتكريمهم وتسليمهم شهادات التقدير نظير مجهوداتهم وتفانيهم فى العمل أثناء الخدمة