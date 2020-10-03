AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مياه الفيوم تكرم ٥٠ عاملا من المحالين للمعاش وأسر المتوفيين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:59 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم حفلا لتكريم ٥٠ عاملا من العاملين المحالين للمعاش واسر المتوفيين وذلك بحضور اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم و رؤساء القطاعات ومديرى العموم ورئيس اللجنة النقابية بالشركة بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة .

قال اللواء هشام درة رئيس الشركة انه تم اليوم تكريم  ٥٠ عاملا من أبناء الشركة موزعين كالاتى ٤٠ عاملا من المحالين للمعاش و١٠ من اسر المتوفيين اثناء تأدية عملهم بالشركة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من التباعد المكانى وارتداء الكمامات 


كما أثنى درة على المجهودات التى قام ببذلها العاملين أثناء تأديه عملهم وحياتهم التى افنوها فى سبيل رفعة الشركة وتقدمها والارتقاء بها وجعلها فى مصاف الشركات التابعة كما دعى بالرحمة والمغفرة للعاملين الذين لقوا ربهم أثناء تأدية عملهم فى مواقع عملهم .

وفى نهاية الحفل قام اللواء هشام درة رئيس الشركة بتكريمهم وتسليمهم شهادات التقدير نظير مجهوداتهم وتفانيهم فى العمل أثناء الخدمة

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، عن استمرار حملتها لضبط حالات التعدى على خطوط مياه الشرب، وسرقتها واستخدامها لرى الاراضى الزراعية ، وهو السبب الرئيسى فى ضعف ضغوط مياه الشرب وعدم وصولها لبعض المناطق بالقرية.
وأكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن مسلسل التعدى على خطوط المياه وسرقتها مستمر وهو ما يحول دون استقرار وصول المياه للأهالى بأطراف القرية والاماكن ذات المنسوب المرتفع.

وناشد رئيس شركة الفيوم، المواطنين بضرورة الوقوف بجانب الشركة للتصدى لمثل تلك التعديات والتى تضر بحقوقهم فى الحصول على المياه، وذلك من خلال الابلاغ عن كل من يستخدم مياه الشرب فى غير الغرض المخصصة له  مثل رش الشوارع او رى الاراضى الزراعية.
وأكد أن الشركة تعمل جاهدة للتصدى لتلك السلوكيات من أجل وصول وضمان استمرارية خدمة مياه الشرب لكل مواطن.
مياه الفيوم تكرم ٥٠ عاملا من المحالين للمعاش وأسر المتوفيين
مياه الفيوم تكرم ٥٠ عاملا من المحالين للمعاش وأسر المتوفيين
مياه الفيوم تكرم ٥٠ عاملا من المحالين للمعاش وأسر المتوفيين
Advertisements

موضوعات متعلقة

مياه الفيوم : إعلان حالة الطوارئ القصوى استعدادا لعيد الأضحى

١٨٢ مليون جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي بقرى الفيوم

هبوط أرضي أمام محطة صرف صحى دلة بالفيوم ..صور

قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بالفيوم لتوقف محطة العزب القديمة

مياه الفيوم: إعادة تأهيل معمل محطة طامية بـ 3 ملايين جنيه

رئيس مياه الفيوم: مد وصلات مياه الشرب لـ 2079 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية

ترشيحاتنا

وزير الآثار تعليقا على الاكتشاف الأثري الجديد: "بشكر أجدادنا".. فيديو

موسيماني: أطلب من جماهير الأهلي العظيمة الدعم.. و7 سنوات أقل مدة لتدريب فريق

وكيله: سيلتك ورينجرز مهتمان بقفشة وينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن الأهلي

البدري: تصريحاتي بشأن مصطفى محمد لا تعني خروجه من حسابات المنتخب

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

لمحبي التوفير.. أرخص 4 سيارات كهربائية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول الوصول لسرعة الأرض.. مقتل مليونير شهير في حادث تحطم سيارة أليم| صور

الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

سيارة SUV جديدة من إيسوزو.. شاهد أول صور مسربة للطراز القادم