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رياضة

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:33 م
تشيلسي ضد كريستال
تشيلسي ضد كريستال بالاس
إسراء أشرف
خيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مواجهة تشيلسي ضد كريستال بالاس، والتي تجمعع بينهما الآن على ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسيطر تشيلسي على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 65% دون ترجمتها لأهداف، بينما وصلت استحواذ كريستال بالاس إلى 35%.

وفي حال فوز تشيلسي بالمباراة، ستكون هي المرة الأولى التي ينجح خلالها البلوز في تحقيق 6 انتصارات متتالية على حساب كريستال بالاس في البريميرليج.

وبدأ تشيلسي مشواره في البريميرليج بالفوز على برايتون 3-1، ثم خسر أمام ليفربول 2-0، قبل أن يتعادل مع ويست بروميتش ألبيون 3-3 الجولة الماضية.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 4 نقاط، متفوقًا عل برايتون الذي يحتل المركز الـ 13 بنقطة واحدة.
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