AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أخبار التعليم.. عميد إعلام القاهرة: دورات تأهيل للطلاب الراغبين في الالتحاق بالشعبة الإنجليزية.. وكيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:01 م
طلاب جامعى
طلاب جامعى
قسم التعليم
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنسيق المرحلة الثانية 2020.. توافد 3019 طالبا إلى معامل جامعة عين شمس خلال 3 أيام... شروط الالتحاق بالشعبة الإنجليزية والفرنسية بـ "الحقوق"

أخبار التعليم.. كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة فرع الخرطوم.. عبد الغفار لوفد المصريين بالخارج: نرحب بكم في الجامعات الأهلية.. رئيس جامعة الجلالة: نمتلك شبكات تكنولوجيا على أعلى مستوى

وزير التعليم ينفي صدور قرار بـ إلغاء أعمال السنة لطلاب المدارس

أخبار التعليم | طارق شوقي ينفي تأجيل العام الدراسي الجديد.. ظهور حالات كورونا بالمدرسة البريطانية بالشيخ زايد.. 110 آلاف طالب يسجلون رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة

أخبار التعليم.. جامعة القاهرة تعلن خدمات جديدة مع بدء الدراسة.. خطوات الانضمام لمحاضرات المنصة الجديدة للجامعات.. وكل ما تريد معرفته عن برنامج اللغة الإنجليزية بـ زراعة القاهرة

إعلام القاهرة: جزء إضافي في اختبار الانجليزي.. وحالة وحيدة تعفي الطالب من الامتحان

ترشيحاتنا

حاول الوصول لسرعة الأرض.. مقتل مليونير شهير في حادث تحطم سيارة أليم| صور

موسيماني: أنا الآن مدرب الأهلي وأتحمل مسئولية النتائج كاملة

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

AdvertisementS

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

ميدو: أؤيد تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد لهذا السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة