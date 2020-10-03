أخبار التعليم.. عميد إعلام القاهرة: دورات تأهيل للطلاب الراغبين في الالتحاق بالشعبة الإنجليزية.. وكيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:عميد إعلام القاهرة: دورات تأهيل للطلاب الراغبين في الالتحاق بالشعبة الإنجليزيةللطلاب الجدد.. ننشر البرامج الجديدة بجامعة القاهرة وشروط الالتحاق بكلية التمريضغدا.. امتحان القبول الشفوى لطلاب الماجستير بآداب القاهرةلطلاب قسم الترميم بـ آثار القاهرة.. تعرف على موعد تسجيل الرغباتجامعة الاقصر تعلن مواعيد الكشف الطبي بكلياتهاكيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيبتعليم أسوان تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد ..شاهدعميد آثار القاهرة عن خطة العام الدراسي الجديد: الحضور بنسبة 50%..وتقسيم الطلاب لمجموعات صغيرةوزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة 2020 غدا