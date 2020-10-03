أخبار التعليم.. عميد إعلام القاهرة: دورات تأهيل للطلاب الراغبين في الالتحاق بالشعبة الإنجليزية.. وكيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.





وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:







































