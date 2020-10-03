بالأسماء .. الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الأسبوع المقبل في 4 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (21) مسجدًا الجمعة القادمة الموافق 9 / 10 / 2020 م , في أربع محافظات منها 7 مساجد بشمال سيناء ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (337) مسجدًا بزيادة (23) مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ، وما زالت الافتتاحات متوالية.

وكشفت الأوقاف عن افتتاحات الجمعة القادمة مؤكدة أنها ستكون كالتالي :

مديرية أوقاف شمال سيناء :

م المسجد وعنوانه التنفيذ 1. مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش وزارة الأوقاف 2. مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش وزارة الأوقاف 3. مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش وزارة الأوقاف 4. عمورية قرية عمورية بئر العبد وزارة الأوقاف 5. ال عمار قرية رمانة بئر العبد وزارة الأوقاف 6. الغزلان حي الغزلان بئر العبد وزارة الأوقاف 7. التجمع العمراني حي ابني بيتك العريش وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف اسيوط :

م المسجد وعنوانه التنفيذ 1. الهادي البشير – عزبة المراكبية البداري وزارة الاوقاف 2. الرحمن – شو القنطرة – ابنوب- وزارة الاوقاف 3. اليوسفي – ديروط وزارة الري 4. الري – ديروط وزارة الري 5. الامير سنان – ديروط الشريف جهود ذاتية 6. محمود سليمان – نزلة عبد اللاه- ديروط جهود ذاتية 7. الأحمدى – نزلة عبد اللاه – ديروط جهود ذاتية 8. الفتح الإسلامي – بانوب- ديروط جهود ذاتية 9. بلال بن رباح- شلشن – ديروط جهود ذاتية 10. القاضي – ديروط الشريف جهود ذاتية 11. الرحمن – عزبة يوسف – البداري جهود ذاتية

مديرية أوقاف البحيرة :

م المسجد وعنوانه التنفيذ 1. ابراهيم عبد العال سيدى شحاتة – كفر الدوار جهود ذاتية

مديرية أوقاف الدقهلية :