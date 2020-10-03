AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بالأسماء .. الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الأسبوع المقبل في 4 محافظات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:48 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (21) مسجدًا الجمعة القادمة الموافق 9 / 10 / 2020 م , في أربع محافظات  منها 7 مساجد بشمال سيناء ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (337) مسجدًا بزيادة (23) مسجدًا  عن الخطة التي كانت مستهدفة (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ، وما زالت الافتتاحات متوالية.

وكشفت الأوقاف عن افتتاحات الجمعة القادمة مؤكدة أنها ستكون كالتالي   :

  • مديرية أوقاف شمال سيناء : 
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.      مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريشوزارة الأوقاف
2.      مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريشوزارة الأوقاف
3.      مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريشوزارة الأوقاف
4.      عمورية قرية عمورية بئر العبدوزارة الأوقاف
5.      ال عمار قرية رمانة بئر العبدوزارة الأوقاف
6.      الغزلان حي الغزلان بئر العبدوزارة الأوقاف
7.      التجمع العمراني حي ابني بيتك العريشوزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف اسيوط : 
مالمسجد وعنوانه
  • التنفيذ
1.       الهادي البشير – عزبة المراكبية البداري    وزارة الاوقاف
2.       الرحمن – شو القنطرة – ابنوب-    وزارة الاوقاف
3.       اليوسفي – ديروط     وزارة الري
4.       الري – ديروطوزارة الري
5.       الامير سنان – ديروط الشريفجهود ذاتية
6.       محمود سليمان – نزلة عبد اللاه- ديروطجهود ذاتية
7.       الأحمدى – نزلة عبد اللاه – ديروطجهود ذاتية
8.      الفتح الإسلامي – بانوب- ديروطجهود ذاتية
9.      بلال بن رباح- شلشن – ديروطجهود ذاتية
10.  القاضي – ديروط الشريفجهود ذاتية
11. الرحمن – عزبة يوسف – البداريجهود ذاتية
  • مديرية أوقاف البحيرة :
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.ابراهيم عبد العال سيدى شحاتة – كفر الدوارجهود ذاتية
  • مديرية أوقاف الدقهلية :
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.      الديسة عزبة الديسة بني عبيدجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
2.      السوابعة ميت يعيشجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
Advertisements

موضوعات متعلقة

افتتاح 150 مسجد | الاوقاف: جميع الوديان الجبلية في سيناء بها مساجد

إنشاء وتجديد 24 مسجدا بمراكز محافظة شمال سيناء

بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 71 مسجدا الجمعة المقبلة

بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 71 مسجدا غدا الجمعة بينهم اثنان بالبحر الأحمر بحضور الوزير والمحافظ

ضمن 314 مسجدا خلال سبتمبر وأكتوبر.. الأوقاف تفتتح 77 مسجدا في 13 محافظة

بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 27 مسجدا الجمعة المقبلة

ترشيحاتنا

مصرع 5 أشخاص وإصابة 16 في تصادم سيارتين بـ صحراوي المنيا

غيرة ولا دينا الشربينى.. سر تهرّب حبيبة عمرو دياب الأولى من لقائه فى فرح أمير شاهين

موجز السوشيال ميديا | ريال مدريد في طريقه إلى شهر مأساوي.. وفستان رضوى الشربيني يثير الجدل بسبب لونه

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

أحمد شوبير:‏ ريال مدريد في طريقه إلى شهر مأساوي.. لهذا السبب.. شاهد

هل لمس الكلاب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

المؤبد لـ 28 إخوانيًا شرعوا فى قتل 4 أشخاص بالمتفجرات

الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد تصريحات والد الحكم.. مصدر يكشف موقف عقوبة فرجاني ساسي بعد مباراة الزمالك والمصري

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟