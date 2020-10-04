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محافظة القاهرة تدشن 38 معرضا لمستلزمات المدارس اليوم..فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
المستلزمات المدرسية
المستلزمات المدرسية
أسامة علي
قال اللواء ابراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، الفئة الكبيرة فى السن خدموا الوطن فى مختلف المجالات، فأقل واجب ممكن أن تقدمه الدولة لهم هو توفير المواصلات لهم بالمجان.

وأوضح عوض، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى" أن محافظ القاهرة وجه بأن تكون المواصلات العامة مجانية لمن هم تخطوا الـ 70 عاما، وبالنسبة لمن تجاوز سن الـ 60 سيدفع نصف تذكرة فقط، معقبا:" الإثبات بالبطاقة فقط".

ولفت المتحدث باسم القاهرة، إلى انه قبل تطبيق هذا القرار الجميع كان يدفع ثمن التذكرة كاملة.

وأوضح المتحدث باسم محافظة القاهرة، أنه لا يوج حصر لعدد من هم فوق الـ 60 أو الـ 70 عاما الذين يرتادوا المواصلات العامة.

وأعلن اللواء ابراهيم عوض أنه تم يوم الخميس الماضى تدشين معرض لمستلزمات المدارس وتوزيع شنطة مجانية لـ 3 آلاف أسرة بالتنسيق مع وزارة التضامن.

وكشف المتحدث باسم محافظة القاهرة، أنه بداية من اليوم سيتم تدشين 38 معرضا لمستلزمات المدارس في جميع أحياء المحافظة بتخفيضات تصل من لـ 30% لـ 50% على جميع مستلزمات المدارس.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الدولية سوف تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 سبتمبر 2020 .

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذا الموعد استثنائي ينطبق فقط على المدارس الدولية ، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لباقي المدارس الحكومية والرسمية والخاصة الموجودة في جمهورية مصر العربية ستيبدأ رسميا يوم 17 أكتوبر 2020 .



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