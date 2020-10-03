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جبنا كميات كبيرة.. تاج الدين: مصل الأنفلونزا مهم جدا هذا العام ومتوفر في هذا المكان| فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:24 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة سعت إلى توفير مصل الأنفلونزا بكميات أكبر من السنوات السابقة، موضحا أنهم ينصحون به هذا العام الجاري.

وأضاف «تاج الدين» خلال تصريحات تلفزيونية، أننا ننصح بأخذ المصل خاصة للأشخاص الذين لديهم احتمالية بالاصابات تحمى أنفسهم من المرض خاصة في فصل الشتاء حتى لا يحدث خلط بين الأنفلونزا الشتوية الموسمية وفيروس كورونا.

وأوضح  مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هذا التطعيم حيوي ومهم جدا لفئات كثيرة من المجتمع خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة في الجهاز التنفسي في القلب او الكلى او ضعف المناعة قد يسبب لهم مضاعفات.

وناشد الكوادر الطبية اخذ المصل حتى لا يصابون خاصة أنهم يعالجون المرضى الصابين، لافتا إلى أن اللجنة العليا لمعالجة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تم توفير الكميات الإضافية وهيئة الشراء الموحد حصلت على المصل ومتواجد الان في المصل واللقاح وتوفيره في تلك الفئات المذكورة.
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