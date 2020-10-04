وزير التعليم العالي: تجارب عقار كورونا المصري فاقت التوقعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن منظمة الصحة العالمية عندما أعلنت المراحل التي تعمل بها الدول في تصنيع فاكسين لفيروس كورونا، أكدت ان مصر لديها 4 محاولات لإنتاج الفاكسين وانها وصلت الى التجارب الحيوانية.





وأضاف عبدالغفار خلال لقائه في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر أنه اليوم مؤسسات الدولة متمثلة في الجامعات ووزارة الزراعة والقوات المسلحة أعلنت أنه تم عرض النتائج الاخيرة في التجارب علي الحيوان، مؤكدا ان نجاح التجارب فاق التوقعات .





واوضح عبد الغفار ، ان مصر لديها خبرة كبيرة في إنتاج اللقاحات، لأن بها العلماء والباحثين والإمكانيات المعملية التي تساعد علي إنتاج اللقاحات. إنتاجوالإمكانياتإنتاج





وتابع ان المرحلة الأولى للقاح سيتم تجربتها اولا علي عدد معين من المتبرعين حتى نستطيع ان نري نسبة الأجسام المناعية المضادة.





واستطرد انه خلال الأسابيع القادمة سنبدأ في المرحلة الأولى من اللقاح المصري مؤكدا علي ان المرحلة الأولى ستبدأ على عدد قليل من المرضى وبعد ذلك سيتم مضاعفتها إلي مئات ثم الى الاف.





واشار الي ان الفاكسين يأخذ سنوات حتى نطمأن علي الجهة الآمنة الخاصة به ونطمئن علي ان الأجسام المناعية التي تخرج منه مازالت متواجدة لمعادلة الفيروس .



