سبب شخصية جونسون المعقدة .. فضيحة لـ والد رئيس وزراء بريطانيا في كتاب جديد

كشف كتاب جديد مثير للصدمة عن فضيحة كبرى لـ ستانلي والد رئيس وزراء بريطانيا «بوريس جونسون»، بعدما تناول الكتاب حادثة عنف أسري من والده لوالدته أدى إلى كسر أنفها وتركها بحاجة إلى علاج في المستشفى.





تعد الفضيحة واحدة من سلسلة أسرار في كتاب The Gambler، وهي سيرة ذاتية رئيسية لحياة جونسون كتبها المؤلف التحقيقي الشهير «توم باور»، وسيتم نشرها تباعًا منذ اليوم.





يصف باور زواج ستانلي الأول من شارلوت والدة جونسون بأنه عنيف وغير سعيد، مقتبسًا منها قولها: "لقد كسر أنفي.. ولقد جعلني أشعر أنني أستحق ذلك"، وطلبت من الكاتب أن يقول الحقيقة.





وفي الليلة الماضية، أكد أصدقاء العائلة الخبر لصحيفة دايلي ميل، لكنهم أصروا على أن الحادث وقع مرة واحدة فقط، وأصروا أنها يرجع إلى السبعينيات عندما كانت شارلوت تعاني من اضطراب الوسواس القهري، وأنها سقطت فوقه وبرجوعه للخلف صدمها في أنفها.





وأضافوا أن ستانلي البالغ من العمر الآن 80 عامًا الآن يأسف بشدة للحادث الذي أدى لنقل شارلوت إلى المستشفى، ونفى أن يكون قد مارس العنف ضدها في أي مناسبة أخرى.





وكتب المؤلف: "تألم بوريس على مصير والدته نتيجة لعنف والده.. فلم يستطع الوثوق في لآخرين، وأصبح وحيدًا"، وأضاف: "لإخفاء البؤس والأذى بداخله اتجه إلى لفت الانتباه وشغل المناصب.. لكن تبجح بوريس يخفي التعاسة العميقة".





وقال إن تفجير شارلوت لسر عائلة جونسون الطويل الأمد هو واحد من سلسلة الاكتشافات التي كشف عنها باور والتي تقترب أكثر من أي عمل سابق لشرح نفسية بوريس المعقدة، واستنادًا إلى مقابلات مع مئات الزملاء وأفراد الأسرة، بما في ذلك مع والدة بوريس وزوجته الأولى.





يدعو الكتاب إلى التعاطف مع رئيس الوزراء من خلال رسم صورة لصبي صغير تحول إلى شخص وحيد قائم بذاته بينما كان يحارب اليأس على طلاق والديه وطفولته الوحشية.





نشأ بوريس وفقًا لهذه الرواية، غير قادر على إقامة علاقات صداقة مع الرجال، لذا سعى إلى النساء باعتبارهن رفقاء الروح بدلًا من ذلك، وهو ما يفسر حياته العاطفية الغزيرة السمعة، حيث كان يسكب قلبه بتهور إلى المعشوقات في القصائد والرسائل، بل يهدد بالانتحار لردع النساء عن التخلي عنه.





يُفصِّل الكتاب أيضًا رغبة بوريس الشديدة في أن يصبح رئيسًا للوزراء، وبحثه عن نفسه من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحملة "ترك التصويت" المنتصرة، ومسيرته في نهاية المطاف إلى داونينج ستريت بعد المستنقع السياسي لحكومة تيريزا ماي.





كما قدم الكاتب وصف لـ مأساة جائحة فيروس كورونا أيضًا، حيث تم تقديم بوريس كرئيس للوزراء أصيب بالذعر من الإغلاق من قبل علماء حذرين للغاية.



