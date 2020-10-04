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فن

بعد تعافيه من السرطان.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:25 ص
جمال يوسف
جمال يوسف
شروق ابراهيم
تصدر الفنان جمال يوسف مؤشرات البحث بـ جوجل بعد إعلان تعافيه من سرطان البلعوم، حيث كان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن المخرج تامر حمزة عن إصابة يوسف بالسرطان عبر حسابه على "فيس بوك".

وكتب تامر حمزة: اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبه.

وأضاف حمزة: تمكن منه المرض، ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعولوا، جمال محتاج دعوتنا.

ويبدو أن الدعم جاء بفائدة كبيرة وكان سببا في أن يهزم جمال يوسف هذا المرض اللعين.

إعلان شفائه 

بنبرة صوت لا تخلو من البكاء، أكد الفنان جمال يوسف شفاءه من مرض السرطان الذى عانى منه خلال الفترة الماضية، مشيدا بكل من وقف بجانبه وخاصة الأطباء والممرضات.

وقال جمال يوسف لـ صدى البلد، إنه خضع لأكثر من 30 جلسة إشعاع، وهذا أثر على البلع والأحبال الصوتية، وهو ما ظهر فى صعوبة التحدث وعدم وضوح كلامه بشكل كامل، إلا أنه فى الأيام الماضية وبعد الاستشفاء أصبح يتحدث بشكل واضح وطبيعى.

دعم الفنانين

وحرص عدد من النجوم على دعم جمال يوسف منهم  لقاء الخميسي التي نشرت صورة تجمعها بالفنان جمال يوسف عبر خاصية الاستورى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وعلقت لقاء الخميسي على الصورة التى نشرتها برفقة جمال يوسف، قائلة: "انت قدها .. هاترجع ضحتك تملي البيت هاترجع جمال اللي عرفناه هاترجع زى الفل". 

وحرص بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما والفنانة لقاء الخميسي على زيارة جمال يوسف في منزله، وذلك بعدما أعلن الأخير إصابته بمرض سرطان البلعوم.

وعبّر لهم الفنان جمال يوسف عن سعادته بهذه الزيارة، التي رفعت كثيرًا من روحه المعنوية، وكشفت عن محبة أصدقائه، وجمهوره.
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