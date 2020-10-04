محافظ شمال سيناء يستقبل مرشحي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

، متدربي الدفعة الثانية من

وأكد المحافظ، أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون جاهزة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مضيفا أن مثل هذه البرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية تهدف لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات وإدارة صنع القرار.





وقال اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه تم وضع برنامج مكثف لهم داخل المحافظة على مدار شهر للتدريب العلمي ومعرفة جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام او داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.



