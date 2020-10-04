محافظ شمال سيناء يستقبل مرشحي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، متدربي الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة دفعة الفريق محمد العصار .
وأكد المحافظ، أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون جاهزة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مضيفا أن مثل هذه البرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية تهدف لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات وإدارة صنع القرار.
وقال اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه تم وضع برنامج مكثف لهم داخل المحافظة على مدار شهر للتدريب العلمي ومعرفة جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام او داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.
واكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.
أشار الغندور الي أن المحافظة أعدت برنامجًا خاصًا للمتدربين تحت إشراف السيد المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري.
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