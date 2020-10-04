في اليوم العالمي للحيوان.. أشياء لا تعلمها عنه

كما يعتقد الأشخاص أن قبلات الكلب يمكن أن تجعلك مريضا وكشف موقع "webmd"، أن الكلاب تعج بالبكتيريا والطفيليات وقد تؤوي جراثيم مثل السالمونيلا والكامبيلوباكتر، تدخل هذه الكائنات الحية إلى فم الكلب من تناول الطعام الفاسد أو عندما تستخدم لسانها كورق تواليت، ثم تقوم القبلة بنقل هذه الجراثيم من كلب إلى شخص ، وربما يكون ذلك مصحوبًا بحالة سيئة من الإسهال.





وأشار التقرير أن أصابت أنفلونزا الخنازير H1N1 القطط والكلاب والقوارض، انتقلت من أصحابها المرضى، غالبًا ما يكون خفيفًا لكن بعض الحيوانات الأليفة قد ماتت ، لذلك ينصح الأطباء البيطريون بغسل اليدين بشكل متكرر والأسرة المنفصلة عندما يكون المالك مريضًا. يمكن للكلاب والأشخاص أيضًا أن يتشاركوا في نفس سلالات بكتيريا الإشريكية القولونية. ويمكن أن تنتقل بكتيريا MRSA ، "البكتيريا الخارقة" ، بين البشر والكلاب.





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يمكن للكلاب أن تستنبط انخفاضًا خطيرًا في نسبة السكر في الدم لدى صاحب مرض السكري وتنبيه الشخص إلى اتخاذ إجراء عن طريق الرهن أو اللعق أو الأنين أو النباح، حتى أن بعض الكلاب تم تدريبها ووضعها كلاب خدمة لمرضى السكري، أنفهم بسبب نقص السكر في الدم (انخفاض السكر في الدم) يكون صحيحًا بنسبة 90 ٪ من الوقت ، وفقًا لمدربيهم.









كما يعتقد الأشخاص أن تكون القطط ذات المعطف الأبيض صماء في إحدى الأذنين أو كلتيهما ، خاصةً تلك ذات العيون الزرقاء، عندما تكون عين واحدة فقط زرقاء ، فمن المحتمل أن تكون القطة صماء في هذا الجانب فقط. أفاد العديد من المالكين أن القطط الصماء ليست شديدة السطوع/ ولكن ليس من الواضح ما إذا كان اللوم يقع على الصمم أو ضعف الذكاء.



