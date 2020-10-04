تبديل اضطراري للاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش في أول دقيقة

اضطر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لإجراء تبديل مبكر في أول دقيقة من عمر المباراة المقامة حاليا أمام طلائع جالجيش ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري





جاء ذلك بعد تعرض عمر الميداني للإصابة في العضلة الخلفية في الدقيقة الأول من اللقاء ليغادر أرض الملعب ويدخل أسامة العزبب بديلا له.





وضم تشكيل الطلائع:

حراسة المرمى :محمد بسام.

خط الدفاع :علي الفيل و خالد سطوحي و محمد ناصف و أحمد زولا.

خط الوسط : فرانك ستيفن و عمرو السيسي وكيفن .

خط الهجوم : كريم طارق و عمار حمدى و عمرو جمال.

وفى السياق ذاته ، أعلن طلعت يوسف تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الطلائع والذى جاء كالأتى : حراسة المرمى : عمرو خليل خط الدفاع : محمود شعبان وإسلام جمال وعمر الميدانى والسيد سالم . خط الوسط : هشام محمد وأحمد مانجا وكريم الديب . خط الهجوم : خالد الغندور ورزاق سيسيه وخالد قمر .