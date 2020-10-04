AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تبديل اضطراري للاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش في أول دقيقة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:59 م
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
حسام الحارتي
اضطر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لإجراء تبديل مبكر في أول دقيقة من عمر المباراة المقامة حاليا أمام طلائع جالجيش ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري .

جاء ذلك بعد تعرض عمر الميداني للإصابة في العضلة الخلفية في الدقيقة الأول من اللقاء ليغادر أرض الملعب ويدخل أسامة العزبب بديلا له.

وضم تشكيل الطلائع: 

حراسة المرمى :محمد بسام.

خط الدفاع :علي الفيل و خالد سطوحي و  محمد ناصف و أحمد زولا.

خط الوسط : فرانك ستيفن و عمرو السيسي  وكيفن .
خط الهجوم : كريم طارق و عمار حمدى و عمرو جمال.

وفى السياق ذاته ، أعلن طلعت يوسف تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الطلائع والذى جاء كالأتى  : 
حراسة المرمى : عمرو خليل 
خط الدفاع : محمود شعبان وإسلام جمال وعمر الميدانى والسيد سالم .
خط الوسط : هشام محمد وأحمد مانجا وكريم الديب .
خط الهجوم : خالد الغندور ورزاق سيسيه وخالد قمر .


Advertisements

موضوعات متعلقة

ناصر منسي يقود الهجوم .. تشكيل الطلائع في مواجهة الزمالك

15 دقيقة.. تبديل في تشكيلة الزمالك.. ومحاولات من طلائع الجيش لتحقيق تقدم مبكر

30 دقيقة.. طلائع الجيش يشكل خطورة على الزمالك بتسديدات بعيدة المدى

طلائع الجيش يستحوذ والزمالك خارج نطاق الخدمة في شوط أول سلبي

طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندرى لمواجهة المقاصة بالدوري

خالد قمر يقود تشكيل الاتحاد لمواجهة إف سي مصر

ترشيحاتنا

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

رئيس وزراء بريطانيا والجنس الناعم.. زوجات وعشيقات وعلاقات سرية

رسميا.. انفصال حلا شيحة عن زوجها الكندى

ملك الترسو والكينج.. سر تسمية أكتوبر شهر العظماء

بعد إصابة بسمة وهبة بالمرض اللعين.. أعراض وأسباب ومضاعفات السرطان

ضبط محامى يتاجر فى أموال العاملين بالخارج بحجم تعاملات 72 مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الطائرات الحربية إلى السيارات الفارهة.. تعرف على قصة إنشاء BMW

بعد إثارتهما للجدل.. شاهد صورا تجمع بين ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو

أودي تطرح Sportback A3 الهاتشباك الجديدة.. صور