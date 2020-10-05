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منوعات

بعد 6 أسابيع من جراحة قلب.. شاهد لاعب كرة قدم يتسلق ثالث أعلى جبل في بريطانيا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
لاعب كرة قدم يتسلق
لاعب كرة قدم يتسلق ثالث أعلى جبل في بريطانيا
يارا زكريا
تسلق بريطاني يبلغ من العمر 15 عامًا ثالث أعلى قمة جبل في بريطانيا بعد ستة أسابيع فقط من خضوعه لعملية قلب مفتوح، ليصدم بحدوث مفاجئات له.

ووفقًا لصحيفة " ميترو" البريطانية قام هارفي أكيرلي بتسلق جبل سنوداون الذي يصل ارتفاعه إلى 3.409 قدمًا بعد أقل من شهرين من تعافيه من العملية التي استمرت سبع ساعات ونصف الساعة. 

نقل أكيرلي إلى المستشفى العام الماضي مصابًا بزائدة دودية، لكن الفحوصات كشفت أن لديه ثقبين في قلبه، لم يتم اكتشافهما من قبل، وفي 4 أغسطس من هذا العام، أجرى عملية جراحية كبرى لإصلاح الثقوب، وتركت ندبة طولها 7 بوصات. 

لكن بعد ستة أسابيع فقط من خضوعه للجراحة، أكمل هارفي مع والدته جيما وأبيه جاري وأخويه ماكس وإنزو تسلق الجبال، كما كان في الماضى .


أثناء إقامته في المستشفى، لاحظ المسعفون وجود خلل في رسم القلب، وبعد التعافي من جراحة الزائدة الدودية، نقل من مستشفى وارينجتون إلى مستشفى ألدر هاي للأطفال في ليفربول، وكشفت المزيد من الفحوصات عن وجود ثقبين في قلبه.

اعتقد الأطباء أن هارفي سيعرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية قبل سن 25، وكانت هذه بمثابة "صدمة تامة" لعائلته؛ لأنه لاعب كرة قدم موهوب  ويتمتع بلياقة عالية ولم يظهر عليه أي علامات على وجود مرض في القلب.

قال جيما، مدير العملاء في شركة إنتاج تلفزيوني: "قال جميع مدربيه دائمًا إنه الأفضل في الفريق، لقد صُدموا لأنه يعاني من أي عيوب في القلب".



بعد 6 أسابيع من جراحة قلب.. شاهد لاعب كرة قدم يتسلق ثالث أعلى جبل في بريطانيا
بعد 6 أسابيع من جراحة قلب.. شاهد لاعب كرة قدم يتسلق ثالث أعلى جبل في بريطانيا
بعد 6 أسابيع من جراحة قلب.. شاهد لاعب كرة قدم يتسلق ثالث أعلى جبل في بريطانيا
بعد 6 أسابيع من جراحة قلب.. شاهد لاعب كرة قدم يتسلق ثالث أعلى جبل في بريطانيا
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