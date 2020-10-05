بعد 6 أسابيع من جراحة قلب.. شاهد لاعب كرة قدم يتسلق ثالث أعلى جبل في بريطانيا

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إلى المستشفى العام الماضي مصابًا بزائدة دودية، لكن الفحوصات كشفت أن لديه ثقبين في قلبه، لم يتم اكتشافهما من قبل، و

في 4 أغسطس من هذا العام، أجرى عملية جراحية كبرى لإصلاح الثقوب، وتركت ندبة طولها 7 بوصات.