سائق مسن يصدم 15 شخصا ويتسبب في إجهاض حامل.. تفاصيل

ست نساء وطفل صغير إلى المستشفى بعد حادث مرعب غير أماكن الطاولات والكراسي في الشارع.

فقدان الطفلة التي لم تولد مأساة».

لدي ابنتي فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا طريحة الفراش، ولا يمكنها حتى الحركة، كما أن

لكن على الرغم من عدم اصطدام الأم بالشاحنة،

بدأت تعاني من آلام في المعدة في اليوم التالي، و

أعلن وفاة طفلتها في المستشفى قبل أيام قليلة من موعد ولادتها.