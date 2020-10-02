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منوعات

سائق مسن يصدم 15 شخصا ويتسبب في إجهاض حامل.. تفاصيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:01 م
مسن يصدم 15 شخص ويتسبب
مسن يصدم 15 شخص ويتسبب في اجهاض حامل
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يارا زكريا
فقدت امرأة حامل، طفلتها قبل أيام قليلة من ولادتها بعد أن اقتحم سائق سكران حشدًا من المحتفلين في حفل استحمام للأطفال في ولاية في فيراكروز المكسيكية.

وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية كان الضيوف قد تجمعوا في شارع مغلق خارج منزل العائلة الذي زين بيالونات وردية وبيضاء للاحتفال بوصول طفلة إزميرالدا مونوز.

لكن حياة 15 شخصًا انتهت في مأساة عندما اصطدم رجل في شاحنة صغيرة بالحشد بسرعة عالية ودهس ما لا يقل عن سبعة أشخاص وكلب.

اصطدم الرجل البالغ من العمر 54 عامًا سيارة متوقفة قبل أن تتوقف الشاحنة، ونقلت ست نساء وطفل صغير إلى المستشفى بعد حادث مرعب غير أماكن الطاولات والكراسي في الشارع.

وتعتقد والدة مونوز أن ابنتها فقدت طفلتها من صدمة رؤية دهس أقاربها، كما تخشى إطلاق سراح السائق، الذي كان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الخميس، من السجن في وقت قريب جدًا.


وقالت الجدة: «الرجل سيخرج في غضون 48 ساعة وسيدفع فقط ثمن الإصابات التي يمكن التحقق منها، لكن لدي ابنتي فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا طريحة الفراش، ولا يمكنها حتى الحركة، كما أن فقدان الطفلة التي لم تولد مأساة». 

سارع الجيران لاحتجاز السائق، الذي يُعتقد أنه أحد جيران الأسرة، قبل وصول خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث في المدينة الساحلية المكسيكية  يوم الاثنين، 28 سبتمبر.  

لكن على الرغم من عدم اصطدام الأم بالشاحنة، بدأت تعاني من آلام في المعدة في اليوم التالي، وأعلن وفاة طفلتها في المستشفى قبل أيام قليلة من موعد ولادتها.
  
سائق مسن يصدم 15 شخصا ويتسبب في إجهاض حامل.. تفاصيل
سائق مسن يصدم 15 شخصا ويتسبب في إجهاض حامل.. تفاصيل
سائق مسن يصدم 15 شخصا ويتسبب في إجهاض حامل.. تفاصيل
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