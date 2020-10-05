AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في 24 ساعة.. الإمارات تسجل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:23 م
صدى البلد
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الاثنين، تسجيل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "تم إجراء 87,669 فحص وتسجل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,287 حالة شفاء و3 حالات وفاة".

وفي وقت سابق، طور باحثون بدولة الإمارات العربية المتحدة جهازا محمولا لإجراء فحص لفيروس كورونا بحجم الهاتف الذكي.

وذكرت "وام" أن هذا الفحص، الذي طوره باحثون بجامعة خليفة، يمتاز ببساطته، حيث يقوم برصد الفيروس من المسحة المأخوذة من الشخص المراد فحصه بشكل مباشر، كما يشير تغير لون العينة إلى النتيجة، فاللون الوردي يدل على أن النتيجة سلبية في حين يشير اللون الأصفر إلى أن النتيجة إيجابية.

ويحظى الجهاز المبتكر الذي يخضع في الوقت الحالي لمرحلة التحقق في المرحلة الطبية بقدرته على كشف الفيروس خلال مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة، ما يؤهله لإجراء الفحوصات السريعة بأقل تكلفة.

ويعد فحص الـ“بي سي آر“ المعيار الذهبي في رصد الفيروسات لما يمتاز به من دقة، وفي هذا الإطار استعان فريق جامعة خليفة البحثي في مشروعهم بتقنية التماثل الحراري "الأيزوثيرمال" التي تمتاز بالسرعة والفعالية والكشف الدقيق عن فيروس كورونا المستجد .
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإمارات تسجل 283 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

الإجمالي يقترب من 65 ألف حالة..الإمارات تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صفر وفيات.. الإمارات تجري 87 ألف فحص لكورونا وتسجل 513 إصابة

لماذا اختبار بعض المصابين بـ فيروس كورونا يظهر سلبيا في البداية؟

ترشيحاتنا

اسرع علاج لالام الحلق .. أدوية وحلول منزلية

خماسي جديد في مران الأهلي واختبار رابيدتيست قبل مواجهة إنبي

بالاستعانة بطبق بيتزا إيطالية.. شاهد أغرب عرض زواج

تحمل إيحاءات جنسية| لماذا رفضت شادية غناء بسبوسة وقبلتها أنغام في بداية مشوارها

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 -10- 2020 والقنوات الناقلة

تسرب غاز أم ماس كهربائي| تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عروسي الجنة بعد 24 ساعة زفاف بالشرقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato .. صور

بعد حفل صاخب.. مصابة بـ كورونا تتلقى تعليقات مسيئة وتهديدات بالقتل

بعد إصابتها بمرض نادر .. 10 صور تكشف عن نحافة بسمة وهبة