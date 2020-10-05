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رياضة

دموع فرح وإصرار على تحقيق الحلم.. فرحة سيراميكا كليوباترا بعبور النجوم والاقتراب من الدوري الممتاز.. صور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:37 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام
حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه النجوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري القسم الثاني.

وشهدت المباراة إصرارا كبيرا من جانب لاعبي فريق سيراميكا كليوباترا علي حصد الثلاث نقاط وظهر ذلك بعد تسجيل هدف التعادل حينما لم يقدر أحمد غنيم صاحب الهدف على الاحتفال وسقط على أرض الملعب.

وظهرت دموع الفرح في عين هيثم شعبان المدير الفني ومعتز البطاوي المشرف العام علي فريق الكرة بالنادي بعد اقتراب تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز. 

ونجح فريق النجوم في إنهاء الشوط الأول متقدما في حين سجل فريق سيراميكا كليوباترا هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق شريف دابو، وأضاف الثاني أحمد غنيم في الدقيقة 90 من المباراة، ليضع فريقه على قمة ترتيب الدوري بالقسم الثاني. 

واقترب فريق سيراميكا كليوباترا من تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، حيث يبتقي مباراتين فقط أمام المريخ وجمهورية شبين. 

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة برصيد 39 نقطة، بينما جاء فريق الداخلية في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.
دموع فرح وإصرار على تحقيق الحلم.. فرحة سيراميكا كليوباترا بعبور النجوم والاقتراب من الدوري الممتاز.. صور
دموع فرح وإصرار على تحقيق الحلم.. فرحة سيراميكا كليوباترا بعبور النجوم والاقتراب من الدوري الممتاز.. صور
دموع فرح وإصرار على تحقيق الحلم.. فرحة سيراميكا كليوباترا بعبور النجوم والاقتراب من الدوري الممتاز.. صور
دموع فرح وإصرار على تحقيق الحلم.. فرحة سيراميكا كليوباترا بعبور النجوم والاقتراب من الدوري الممتاز.. صور
دموع فرح وإصرار على تحقيق الحلم.. فرحة سيراميكا كليوباترا بعبور النجوم والاقتراب من الدوري الممتاز.. صور
دموع فرح وإصرار على تحقيق الحلم.. فرحة سيراميكا كليوباترا بعبور النجوم والاقتراب من الدوري الممتاز.. صور
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