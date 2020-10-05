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أخبار العالم

سيناتور أمريكي: هذه الملفات سيبحثها ترامب فور عودته للبيت الأبيض

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:05 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
القسم الخارجي
قال السيناتور ليندسي جراهام رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب للاطمئنان على صحته، مؤكدا أنه مستعد للعودة إلى العمل.


وأكد جراهام "تحدثت مع الرئيس ترامب وكان يبدو رائعًا ومستمعا جدًا ومستعدًا للعودة إلى العمل".


وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، قال جراهام إن الرئيس ترامب متحمس لتعيين القاضية آمي كوني باريت لرئاسة المحكمة العليا خلفا للقاضية الراحلة روث جينسبرج، بالإضافة إلى التركيز على صفقة جيدة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد الأمريكى.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الجمعة الماضي، إصابته وزوجته بفيروس كورونا، ونقل على أثرها إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بولاية ماريلاند.


وكان ترامب اختار إيمي كوني باريت كمرشحة للمنصب الشاغر في المحكمة العليا، خلفا للقاضية الراحلة روث جينسبرج.


واعتبر الحدث "لحظة فخر للغاية حقًا"، واصفًا باريت بأنها امرأة "ذات ذكاء خارق" و "ولاء لا ينضب للدستور".


وعلى الرغم من استمرار مشاركة رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في مفاوضات بشأن صفقة تحفيز جديدة، إلا أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز قال اليوم الإثنين إنه لا تزال هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الجانبين.


وأفاد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبحت في تحسن، ومن المقرر أن يغادر مستشفى والتر ريد العسكري الليلة رغم إصابته بفيروس كورونا.
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