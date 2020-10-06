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رياضة

الأهلاوية بيدعموني.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك بعد قرارات الأولمبية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ جماهير النادي الثائرة عقب قرار اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب بـ إيقافه لمدة 4 سنوات وعزله من منصبه.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أنه يطالب جماهير الزمالك بعدم الانسياق وراء الدعوات التي تدعوهم للنزول في تجمعات امام مقر النادي لدعمه ضد قرار اللجنة الأوليمبية


وأضاف مرتضى منصور أن يجب على الجماهير ان لا تنساق وراء دعوات الفتنة، مشددا على انه فوجئ بـ جماهير الاهلي ايضا تدعمه وتسانده.

ونوه الى ان يطالب الجماهير بدعمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، حيث ان النزول للشارع يعرض الجماهير لاندساس بعض العناصر المخربه بينهم، مشددا على أنه تقدم بمذكره لـ اشرف صبحي وزير الرياضة لوقف تلك المهزله وايقاف قرار اللجنه الاوليمبية .

وأضاف ان الهدف من كل هذا هو هدم استقرار نادي الزمالك حيث وجه رسالة لـ جماهير الزمالك " انساك ده كلام ".

وقررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية.

ودعت اللجنة الأولمبية مجلس إدارة الزمالك بالدعوة لانعقاد انتخابات تكميلية ، على مقعد الرئيس وتضمنت الفقرة الأولى من البيان ما يلي.

وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى:

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .

 ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها.

د- على نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .
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