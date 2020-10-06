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رياضة

المسمار.. إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة لـ طارق حامد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه إمام عاشور، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رسالة إلى طارق حامد نجم الفريق، عقب الفوز أمس، على سموحة، ضمن مباراة الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددا من الصور له بصحبة طارق حامد، وعلق عليها: "أخويا الكبير قبل ما يكون كابتني في الملعب.. المسمار". 

ويواجه الزمالك فريق دجلة، مساء الخميس، في الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

وحسم نادي الزمالك الصعود إلي دور الـ8 بعد الفوز علي سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية ضمن الدور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وقدم صلاح محسن نجم سموحة أفضل لقطات المباراة في الدقيقة 54 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار إلى أقصى الزاوية اليسرى العليا لتغرد الكرة في الشباك وتعلن تقدم سموحة.

وفي الدقيقة 81 تعادل الزمالك بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق إمام عاشور لترتطم الكرة بالدفاع وتغير الاتجاه وتعانق شباك سموحة.

وسجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 114 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في منتصف المرمى لكن الهاني سليمان لم يحاول إيقاف الكرة من سرعتها لتعانق شباكه.

اخويا الكبير قبل ميكون كابتني في الملعب❤️#المسمار pic.twitter.com/q6L91PzZrX
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