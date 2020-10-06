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أخبار العالم

المعارضة تحاول الاستيلاء على السلطة.. رئيس قيرغيزستان يلوح إلى إلغاء الانتخابات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:34 ص
رئيس قيرغيزستان يلوح
رئيس قيرغيزستان يلوح إلى إلغاء الانتخابات
قسم الخارجي
لوّح رئيس قيرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، إلى إلغاء الانتخابات، مشيرا إلى أن المعارضة تسعى للسيطرة على السلطة ونشر الفوضى.

وحثّ جينبيكوف المعارضين على وقف الاحتجاجات، اليوم الثلاثاء، قائلا إنه أمر قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة النارية، وكرر استعداده لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها.

ووفقًا لـ "رويترز"، وصف جينبيكوف تصرفات المحتجين الذين استولوا على مقار الحكومة والأمن بأنها محاولة من قبل بعض القوى السياسية للاستيلاء على السلطة دون سند من القانون.

وكان متظاهرون مناهضون للحكومة القرغيزية استولوا في وقت سابق على مقر السلطة في العاصمة بشكيك، وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف، في تصعيد لاحتجاجاتهم على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع هذا الأسبوع.

وأظهرت مشاهد، بثتها الخدمة القرغيزية التابعة لإذاعة "أوروبا الحرة"، متظاهرين يتجولون في مقر السلطة الرئيسي في البلاد، في حين أكدت وسائل إعلام محلية عديدة أن المتظاهرين استولوا على المبنى.

وبعد استيلاء المحتجين على "البيت الأبيض"، المبنى الذي يضم مقري البرلمان والرئاسة في بشكيك، اقتحم المتظاهرون مقر لجنة الأمن القومي في العاصمة، حيث زنزانة الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف الذي أطلق المتظاهرون سراحه، بحسب ما أعلن أحدهم.
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