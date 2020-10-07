برلمانية: المعلم من أعظم فئات المجتمع.. وعلى الحكومة أن تلبي متطلباته

قالت النائبة منى عبد العاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن اللجنة تسعى لزيادة مرتبات المعلم ، وهو حق أصيل لتلك الفئة؛ تقديرًا لجهودهم، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تتوقف في النهاية علي الموازنة العامة للدولة.
وأشارت، فى تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلي أن المعلمين من أعظم الفئات الموجودة في المجتمع، وذلك لما يمثلهُ المعلم من دور تربوي بجانب دورهِ التعليمي الذي يقوم بهِ نحو الطلاب من أجل النهوض بهم نحو مستقبلٍ واعِد
كما تحدثت النائبة عن بعض التغييرات الأخيرة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم، ومنها فصول التقوية، حيث أكدت أنها فرصة قوية للمعلم لزيادة الدخل الخاص بالمعلمين.
وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، من الحكومة أن تهتم بهذهِ الفئة والوقوف علي احتياجاتها و تنفيذ مطالبهم الخاصة.
وقد طالب البرلمان منذ انعقادهِ بتحسين كل ما يخص المعلم ، سواء من الناحية العملية أو المادية حيث قدم النواب العديد من المقترحات في هذا الصدد ، بجانب المطالب المستمرة للحكومة بإرسال قانون التعليم الجديد وكل ما يخص المنظومة التعليمية في مصر .
وأكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع العام الدراسي الجديد من خلال إعداد قنوات تليفزيونية وضوابط صحية بالإضافة إلى جدول العام الدراسي، موضحا أن قرار إعفاء بعض الطلاب من المصروفات يشمل أبناء الشهداء والمرأة المعيلة والمطلقة وطلاب المدارس المجتمعية وذات الفصل الواحد والتربية الخاصة والتابعين لمعاش تكافل وكرامة، كما تمت اضافة مليون طفل من الأسر الاولى بالرعاية وفقا لمطالب وزيرة التضامن الاجتماعي ليبلغ إجمالى المعفيين 40%من الطلبة.
وأشار شوقى في مداخله هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهى خلال برنامج بالورقة والقلم المذاع علي فضائيةTen، الى ان المصروفات هى مصدر رئيسي للصرف على الأنشطة الرياضية والخدمات، منوها إلى أن جائحة كورونا تسببت في تحمل مزيد من النفقات أيضا حيث إن الوزارة مطالبة بإعداد قنوات تعليمية لـ60 الف مدرسة على مدار 33 اسبوعا اى تسجيل 2000 حصة من الرابع الابتدائي حتى الثانوية العامة وهو إنتاج ضخم بالإضافة إلى التعقيم والكشف الحرارى.
ولفت وزير التربية والتعليم، الى أن جائحة كورونا دفعت لإعادة الثقة في محتوى الوزارة من خلال التمكن من الاطلاع على المحتوى المقدم من الوزارة، مطالبا أولياء الأمور بعدم القلق حيث إن الوزارة تقدم بدائل مجانية وترسل جميع الحصص علي القنوات وتقديم كتب تفاعلية.
ووجه رسالة الى المعلمين ، أنهم عصب العملية التعليمية وسيتم تحسين الأوضاع المالية، كما سيشهد العام الجديد مفاجآت عديدة فضلا عن تدريبهم على التعليم اون لاين الفترة المقبلة.