برلمانية: المعلم من أعظم فئات المجتمع.. وعلى الحكومة أن تلبي متطلباته

قالت النائبة منى عبد العاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن اللجنة تسعى لزيادة مرتبات المعلم ، وهو حق أصيل لتلك الفئة؛ تقديرًا لجهودهم، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تتوقف في النهاية علي الموازنة العامة للدولة.





وأشارت، فى تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلي أن المعلمين من أعظم الفئات الموجودة في المجتمع، وذلك لما يمثلهُ المعلم من دور تربوي بجانب دورهِ التعليمي الذي يقوم بهِ نحو الطلاب من أجل النهوض بهم نحو مستقبلٍ واعِد





كما تحدثت النائبة عن بعض التغييرات الأخيرة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم، ومنها فصول التقوية، حيث أكدت أنها فرصة قوية للمعلم لزيادة الدخل الخاص بالمعلمين.





وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، من الحكومة أن تهتم بهذهِ الفئة والوقوف علي احتياجاتها و تنفيذ مطالبهم الخاصة.





وقد طالب البرلمان منذ انعقادهِ بتحسين كل ما يخص المعلم ، سواء من الناحية العملية أو المادية حيث قدم النواب العديد من المقترحات في هذا الصدد ، بجانب المطالب المستمرة للحكومة بإرسال قانون التعليم الجديد وكل ما يخص المنظومة التعليمية في مصر .



