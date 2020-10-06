احذر.. مرض معوي ينتشر في الخريف













ووفقا لموقع healthline ، يرتفع هذا المرض كل عامين منذ عام 2014 وقد زاد عدد الحالات مع كل تفشٍ ، كما زاد عدد الولايات المصابة.





و ينصح خبراء مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) مقدمي الرعاية الصحية بالبحث عن علامات تفشي محتمل يبدأ أواخر الصيف وأوائل خريف 2020.









وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض ، الدكتور روبرت ريدفيلد ، في تقرير له: "مع اقترابنا من هذه الأشهر المقبلة الحاسمة ، تتخذ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الخطوات اللازمة لمساعدة الأطباء على التعرف بشكل أفضل على علامات وأعراض اضطراب الشلل لدى الأطفال".

وعزز مركز السيطرة على الأمراض وشركاء الصحة العامة أنظمة الكشف المبكر عن الأمراض ، وهي خطوة حيوية نحو العلاج السريع وإعادة التأهيل للأطفال الذين يعانون من AFM ".





في حين أن السبب لا يزال غير معروف ، وجدت دراسة حديثة أدلة قوية على أن نوعًا من الفيروسات يسمى الفيروس المعوي D68 يسبب AFM.