AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب قد يوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:38 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
محمد عثمان
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يوجه كلمة إلى الشعب الأمريكي، وذلك بعد تحسن حالته الصحية.

وقالت مديرة مكتب التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض، إليسا فرح في تصريحات صحفية: "أتوقع أنكم ستستمعون لكلمة من ترامب اليوم"، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

ولم تقدم فرح أي تفاصيل إضافية للصحفيين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في وقت سابق من اليوم أن ترامب اجتمع مع فريقه الطبي، حيث أكد لهم أنه لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا.

وقال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ترامب أبلغ عن عدم وجود أعراض لفيروس كورونا وإنه في حالة جيدة للغاية.

وأضاف كونلي في البيان الذي أصدره البيت الأبيض: "لقد أمضى الرئيس ليلة مريحة في المنزل، واليوم لم يتحدث عن أي أعراض".

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أشعر أني بخير جدًا.. أتطلع إلى المناظرة يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر في ميامي".


وأصيب الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي بفيروس كورونا وتم نقله بعدها بساعات إلى مستشفى والتر ريد العسكري إثر تدهور حالته الصحية.
 
وقال "تظل المؤشرات الحيوية والفحص البدني لـ ترامب مستقرين، مع مستوى جيد للأكسجين بشكل عام، كما يواصل أداء عمله بشكل جيد للغاية وسأقدم تحديثات أخرى في وقت لاحق".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد اليوم الثلاثاء، أنه أصبح بخير ويتطلع لمواجهة منافسه الديمقراطي، جو بايدن، خلال المناظرة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب بعد نقله للمستشفى

التفاصيل الكاملة لحالة ترامب الصحية .. والتر ريد تخطط لإخراجه الى البيت الابيض غدا .. الطبيب المعالج: الرئيس عولج بالستيرويد .. واصيب بنوبتين ضيق تنفس وحمى

طبيب الرئيس الأمريكي: ترامب لم يتعاط أدوية خافضة للحرارة منذ 72 ساعة

وصول المروحية الرئاسية لنقل ترامب إلى البيت الأبيض

ترامب يغادر مستشفى والتر ريد متوجها إلى البيت الأبيض

حملة ترامب تعلن عزمه المشاركة بـ المناظرة الثانية مع بايدن في ميامي

ترشيحاتنا

براءة المتهم بحبس أمه في طنطا

عالم أزهري: قراءة ما يسمى بـ "عدة ياسين" حرام شرعا باتفاق العلماء.. فيديو

نشرة المرأة والصحة.. أعراض فيروس كورونا الجديدة.. وصور ريم عبد الله بعد ارتدائها 4 كيلو جرام ذهب

ندمانة.. منة عبد العزيز فتاة التيك توك توجه نصيحة مهمة للفتيات.. فيديو

فايلر : الدوري المصري قوي للغاية.. ولم أبحث عن الشهرة.. نقص العقلية أكبر مشاكل اللاعبين المصريين

سيلفيستر ستالون يعرض سيارتة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv للبيع .. سعر ومواصفات

AdvertisementS

بعد 39 عاما على حادث المنصة.. الأسباب الحقيقة وراء اغتيال الرئيس السادات على يد عبود الزمر ورفاقه

حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة فى كأس مصر

لم يتم إخطار الجهات الدولية.. مفاجأة جديدة في إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

بعد أيام من تعاقده مع كارتيرون.. رئيس نادي التعاون السعودي يعلن استقالته

خاص| وزير الرياضة يصدم رئيس الزمالك: القانون يُطبق على الجميع

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

غدا آخر موعد للتنازل عن الترشح في انتخابات مجلس النواب

ماذا سيدرس التلاميذ من أولى لـ 3 ابتدائي وكيف سيقيّمون؟ التعليم تجيب

صلاح محسن مهدد بالإيقاف بسبب نسر الأهلي

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد

اغتصاب وقتل طبيبة أسنان وابنتها المراهقة في جريمة بشعة ببريطانيا

أخبار الرياضة| وزير الشباب يصدم مرتضى منصور.. حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. شوبير يحسم جدل فسخ عقد صالح جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش دايما عادية .. أسباب غير متوقعة لتنميل القدم

6 أسابيع حاسمة.. هاني الناظر يعلن روشتة مواجهة فيروس كورونا في الشتاء

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد