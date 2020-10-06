البيت الأبيض: ترامب قد يوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، قد يوجه كلمة إلى الشعب الأمريكي، وذلك بعد تحسن حالته الصحية.





وقالت مديرة مكتب التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض، إليسا فرح في تصريحات صحفية: "أتوقع أنكم ستستمعون لكلمة من ترامب اليوم"، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.





ولم تقدم فرح أي تفاصيل إضافية للصحفيين.





وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في وقت سابق من اليوم أن ترامب اجتمع مع فريقه الطبي، حيث أكد لهم أنه لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا.





وقال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ترامب أبلغ عن عدم وجود أعراض لفيروس كورونا وإنه في حالة جيدة للغاية.





وأضاف كونلي في البيان الذي أصدره البيت الأبيض: "لقد أمضى الرئيس ليلة مريحة في المنزل، واليوم لم يتحدث عن أي أعراض".





وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أشعر أني بخير جدًا.. أتطلع إلى المناظرة يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر في ميامي".









وأصيب الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي بفيروس كورونا وتم نقله بعدها بساعات إلى مستشفى والتر ريد العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

وقال "تظل المؤشرات الحيوية والفحص البدني لـ ترامب مستقرين، مع مستوى جيد للأكسجين بشكل عام، كما يواصل أداء عمله بشكل جيد للغاية وسأقدم تحديثات أخرى في وقت لاحق".



