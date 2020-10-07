AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

40 دولة تطالب الصين باحترام حقوق الإيجور.. وبكين ترد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:41 ص
40 دولة تطالب الصين
40 دولة تطالب الصين باحترام حقوق الإيجور
قسم الخارجي
بمبادرة من ألمانيا، أصدرت نحو 40 دولة، بيانًا مشتركًا، دعت فيه الصين، إلى احترام حقوق الإيجور، مُعربة في الوقت ذاته، عن قلقها إزاء التوترات في هونج كونج.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، وقعت على البيان 39 دولة، بينها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية، وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

وقالت الدول الموقعة في البيان المشترك "نحن قلقون للغاية بشأن وضع حقوق الإنسان في شينجيانج والتطورات في هونج كونج".

وطالبت الدول الصين بأن تسمح لمراقبين مستقلين بالوصول فورا للإقليم الذي يعيش فيه الإيجور.

من جهته، قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسجن "ندعو الصين إلى احترام حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الأشخاص من الأقليات الدينية والعرقية".

في المقابل، هاجم السفير الصيني لدى المنظمة، تشانج جون، ألمانيا وأمريكا وبريطانيا بسبب موقفهم "المنافق".

وقال السفير مخاطبا الدول المذكورة "ضعوا جانبًا غطرستكم وتحيزاتكم وارجعوا عن حافة الهاوية الآن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير الصين لدى لندن يتهم بريطانيا بزعزعة استقرار هونج كونج

مولان 2020.. فيلم ديزني يتحول إلى مقاطعات سياسية بسبب المسلمين

الاتحاد الأوروبي والصين.. قمة حاسمة تواجه العديد من التحديات.. والتجارة وحقوق الإنسان والمناخ خلافات مهيمنة وبارزة

ترشيحاتنا

بعد عقوبة الانضباط.. أمير عزمي يدافع عن ثنائي الزمالك

واشنطن تضع شرطاً للتطبيع مع بشار الأسد

استدعاء نجم ريال مدريد بدلاً منه.. منتخب فرنسا يستبعد دوبوا لهذا السبب

أين كانت جيهان السادات في حرب أكتوبر؟.. زوجة الرئيس الراحل تكشف

على أنغام بيبي شارك.. تعذيب غريب للمساجين في أمريكا باستخدام أغاني الأطفال

بعد خروجه من المستشفى.. عوض تاج الدين يكشف عن أدوية تلقاها ترامب للتعافي من كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة غامضة.. العثور على طفل صغير ميتًا بجانب جثتي رجل وامرأة غرب لندن

على أنغام بيبي شارك.. تعذيب غريب للمساجين في أمريكا باستخدام أغاني الأطفال

ضياع بيانات عدد ضخم من المصابين بـ كورونا يهدد بتفشي الوباء في بريطانيا