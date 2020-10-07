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محافظات

محافظ القليوبية: تلقينا 167 ألف طلب تصالح وتحصيل 944 مليون جنيه

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، التي تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة.




وأكد الهجان أن إجمالي عدد الطلبات التي سلمت من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة بلغ 167 ألفا و456 طلب تصالح، كما تم تحصيل 943 مليون و872 ألف جنيه.


وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر جميع المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي، والتي لا تتناسب قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.


وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10-33% ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري.

 
من ناحية أخرى، شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية على مستوى محافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم بعد هذه الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية لرفع المعاناة عنهم.


وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تلقي طلبات التصالح على المباني المخالفة من المواطنين، مؤكدا ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على مدار الساعة بشكل كامل في أيام العطلات الرسمية، وتجهيز أماكن انتظار لائقة للمواطنين للعمل على راحتهم. 
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