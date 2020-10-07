رئيس مدينة بنها يتابع أعمال تجميل المنطقة الاستثمارية الجديدة.. صور

تابع المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية أعمال تجميل مداخل ومخارج المنطقة الإستثمارية بمدينة بنها وذلك بناء على توجيهات اللواءعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.









وقال عبدالستار إنه تم الانتهاء من إنشاء جميع الأرصفة والبلدورات وزرع أعمدة الإنارة وجار أعمال التشجير والتجميل وذلك تمهيدا لافتتاح المنطقة قريبا.





وأضاف أن المنطقة الاستثمارية الجديدة تقام على مساحة ٤٦ فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب القليوبية.





وشدد رئيس المدينة خلال الجولة على دفع الأعمال وسرعة الأداء، كما وجه بسرعه الانتهاء من تركيب البلدورات والانتهاء من زراعه المسطحات الخضراء المقامة علي مساحه 15 ألف متر وعمل شبكه ري بها.





وكان محافظ القليوبية قد تفقد أعمال رصف طريق بنها جمجرة ابتداء من مبنى المجلس القومي للمرأة مرورا بكوبري الفحص ثم قرية كفر سعد وصولا إلى قرية ميت راضي وجمجرة القديمة، والذي ينفذ ضمن خطة المحافظة لرصف الطرق من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبري.





وأكد الهجان أن هذا الطريق يجرى رصفه بطول 5 كيلو وبتكلفة مبدأية تصل إلى 14 مليون جنيه، مؤكدا ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف مشيرا أنه سيجرى التأكد من ذلك من خلال لجنة متخصصة ستفحص الطريق بدقة في نقاط متفرقة منه.





وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير طريق طابا بمدينة بنها والذي يبلغ طوله 3500م باعتماد 30 مليون جنيه وشدد الهجان على الانتهاء منه في الموعد المحدد.





كما تفقد تطوير كورنيش الرياح التوفيقي بمنشية النور بمدينة بنها ويشمل التطوير توسعة وإعادة هيكلة للسور وتجميله للظهور بالشكل الحضاري اللائق باعتباره متنفسا للمواطنين.