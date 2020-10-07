الأوقاف: افتتاح 23 مسجدًا منها 7 بشمال سيناء.. الجمعة المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا على مستوى الجمهورية بعد غد الجمعة في إطار خطتها لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م.
وتشمل المساجد المنتظر افتتاحها 7 مساجد بشمال سيناء ، ومسجدين بالإسكندرية من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (339) مسجدًا بزيادة (25) مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ، وما زالت الافتتاحات متوالية مستهدفة افتتاح 350 مسجدًا خلال هذين الشهرين بإذن الله تعالى.
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن" موضوعًا لخطبة يوم الجمعة المقبلة 9 أكتوبر.
وطالبت الوزارة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن نصر أكتوبر يشكل تاريخًا عظيمًا لجيل عظيم من الشهداء الذين آثروا ما عند الله (عز وجل) على الدنيا وما فيها، وآثروا أوطانهم على أنفسهم، فسجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور في سماء الفداء والتضحية، فالشهادة عز وشرف، فقد ضحى من قبلنا لنعيش أعزة، ويجب أن نضحي ليعيش أبناؤنا وأحفادنا أعزة، زرع من قبلنا لنحصد ، ونحن نزرع ليحصد من بعدنا.
للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط هنا .
واختتمت الوزارة بيانها، نسأل الله العلي القدير، أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.