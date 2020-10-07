الأوقاف: افتتاح 23 مسجدًا منها 7 بشمال سيناء.. الجمعة المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا على مستوى الجمهورية بعد غد الجمعة في إطار خطتها لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م.





وتشمل المساجد المنتظر افتتاحها 7 مساجد بشمال سيناء ، ومسجدين بالإسكندرية من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (339) مسجدًا بزيادة (25) مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ، وما زالت الافتتاحات متوالية مستهدفة افتتاح 350 مسجدًا خلال هذين الشهرين بإذن الله تعالى.





قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن" موضوعًا لخطبة يوم الجمعة المقبلة 9 أكتوبر.

وطالبت الوزارة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .



