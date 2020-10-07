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محافظات

تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول بأسيوط

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:25 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية التدريبات العملية لإدارة الأزمات والكوارث ومواجهة المخططات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية كالسيول والأمطار والحرائق التي قد تتعرض لها المنشآت بالمحافظة.

ولفت إلى أن تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول يأتي ضمن خطة المحافظة لتفعيل وسائل السلامة والأمان في مواقع العمل من خلال المتابعة والمرور على بعض المنشآت والمواقع والمصانع والمخازن التي قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بنطاق المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

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وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة قد تابع تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول لمراجعة اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامة العاملين والمتعاملين مع المصنع حيث تم تنفيذ تجربة عملية على استخدام أدوات الإطفاء ومواجهة الحرائق التى قد تطرأ على الموقع والتأكد من توفر كافة اشتراطات السلامة والحماية المدينة بالمستودع.

وحضر التجربة مسئولو الحماية المدنية والتموين والقوى العاملة والتنمية الصناعية والشئون الصحية والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية والبيئة وبمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة لذلك.

يذكر أن محافظ أسيوط أصدر قرارًا رقم 803 لسنة 2020 بتشكيل لجنة للمرور على كافة المنشآت والمصانع والمواقع للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية وذلك إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتوفير عناصر الأمان المختلفة للعاملين في كافة المواقع والتصدي للمخاطر قبل وقوعها حرصًا على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة.
تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول بأسيوط
تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول بأسيوط
تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول بأسيوط
تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول بأسيوط
تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول بأسيوط
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