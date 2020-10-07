تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية التدريبات العملية لإدارة الأزمات والكوارث ومواجهة المخططات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية كالسيول والأمطار والحرائق التي قد تتعرض لها المنشآت بالمحافظة.





ولفت إلى أن تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول يأتي ضمن خطة المحافظة لتفعيل وسائل السلامة والأمان في مواقع العمل من خلال المتابعة والمرور على بعض المنشآت والمواقع والمصانع والمخازن التي قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بنطاق المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.





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وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة قد تابع تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول لمراجعة اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامة العاملين والمتعاملين مع المصنع حيث تم تنفيذ تجربة عملية على استخدام أدوات الإطفاء ومواجهة الحرائق التى قد تطرأ على الموقع والتأكد من توفر كافة اشتراطات السلامة والحماية المدينة بالمستودع.





وحضر التجربة مسئولو الحماية المدنية والتموين والقوى العاملة والتنمية الصناعية والشئون الصحية والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية والبيئة وبمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة لذلك.



