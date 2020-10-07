بعد علاج ترامب به.. المفوضية الأوروبية تعلن تأمين 20 ألف جرعة إضافية من عقار ريمديسفير

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنه قد تم تأمين 20 ألف جرعة إضافية من عقار ريمديسيفير؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.





وقد تزايدت المخاوف العالمية بنقص عقار "ريمديسفير" لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد تزايد الطلب عليه خاصة لاستخدامه في بروتوكول علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اشترت الولايات المتحدة كميات كبيرة من الإمدادات العالمية لهذا الدواء، وقال طبيب الرئيس الأمريكي، أمس، أن ترامب يتلقى علاجا للفيروس بالعقار التجريبي المضاد للفيروسات الذي تم تطويره لأول مرة لمكافحة الإيبولا.





وبالنسبة لجميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بكوفيد-19، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) موافقة للاستخدام الطارئ للعقار المضاد للفيروسات الذي تبيعه شركة Gilead Sciences Inc، والذي ثبت أنه يقصر مدة الإقامة في المستشفى.





وتفيد التقارير أن نقص ريمديسفير يعد أمرا مقلقا للغاية، وسيزداد الأمر سوءًا بسبب إنكار وزارة الصحة، ويستحق الناس أن يعرفوا الحقيقة، في حين أنه من الواضح أن الحكومة فشلت في الاستعداد بشكل صحيح للوباء، ووجدت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أن المرضى الذين يتلقون الدواء قد تحسنوا بعد 11 يومًا، أي أسرع بأربعة أيام من أولئك الذين لم يتلقوا الدواء.



