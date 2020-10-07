AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد علاج ترامب به.. المفوضية الأوروبية تعلن تأمين 20 ألف جرعة إضافية من عقار ريمديسفير

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
قسم الخارجي
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنه قد تم تأمين 20 ألف جرعة إضافية من عقار ريمديسيفير؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وقد تزايدت المخاوف العالمية بنقص عقار "ريمديسفير" لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد تزايد الطلب عليه خاصة لاستخدامه في بروتوكول علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اشترت الولايات المتحدة كميات كبيرة من الإمدادات العالمية لهذا الدواء، وقال طبيب الرئيس الأمريكي، أمس، أن ترامب يتلقى علاجا للفيروس بالعقار التجريبي المضاد للفيروسات الذي تم تطويره لأول مرة لمكافحة الإيبولا. 

وبالنسبة لجميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بكوفيد-19، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) موافقة للاستخدام الطارئ للعقار المضاد للفيروسات الذي تبيعه شركة Gilead Sciences Inc، والذي ثبت أنه يقصر مدة الإقامة في المستشفى. 

وتفيد التقارير أن نقص ريمديسفير يعد أمرا مقلقا للغاية، وسيزداد الأمر سوءًا بسبب إنكار وزارة الصحة، ويستحق الناس أن يعرفوا الحقيقة، في حين أنه من الواضح أن الحكومة فشلت في الاستعداد بشكل صحيح للوباء، ووجدت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أن المرضى الذين يتلقون الدواء قد تحسنوا بعد 11 يومًا، أي أسرع بأربعة أيام من أولئك الذين لم يتلقوا الدواء.

ويعمل هذا العقار على منع الفيروس من نسخ نفسه داخل جسم المريض، حتى لا ينتشر أكثر، ويذكر أن قبل علاج ترامب بـ ريمدسيفير عولج الرئيس أيضًا بدواء تجريبي للأجسام المضادة من ريجينيرون. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج كورونا المؤقت لا يعالج هؤلاء المرضى.. تعرف عليهم

بشرى سارة.. شركة أمريكية تعلن عن اكتشاف دواء لعلاج فيروس كورونا

يمنح للحالات الخطرة.. ترامب يحصل على هذا الدواء ضمن خطة علاجه

مزيج أجسام مضادة.. ترامب يتلقى علاجا لكورونا غير مثبت فاعليته

التفرقة بين الرئيس والشعب.. هل يحصل الأمريكيون على نفس علاج كورونا المستخدم لـ ترامب؟

ترشيحاتنا

صحيفة صينية تكشف تطوير علاج ترامب باستخدام بلازما الدم السنغافورية

حكم الدعاء للمتوفى بأن يجعل الله مثواه الجنة‎

اختلاف أقوالهم.. النيابة تكشف حقيقة الاعتداء على عويس الراوي

بعد حصوله على جائزة الدولة.. معلومات عن شقيق عمرو وأحمد سعد

عارضة أزياء شابة تنشر صورا لها بعد الاعتداء عليها من خطيبها السابق

تحذير عاجل من وزير التعليم لـ طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عقد قرانهما.. 10 صور لـ أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا

غير تقليدية و أنيقة .. 15 صورة تبرز جمال كارمن سليمان في عيد ميلادها

نوبة بكاء لـ كيم كارداشيان على الهواء..صور