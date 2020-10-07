اللواء محمد رستم مديرا لمكتب رئيس مجلس الشيوخ

عُين اللواء دكتور محمد رستم، مديرًا لمكتب رئيس مجلس الشيوخ، وهو من الشخصيات ذات الخبرة البرلمانية الواسعة وحاصل علي دكتوراه في القانون الجنائي، وكان يشغل نائب مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب، قبل خروجه علي المعاش منذ عدة أشهر.





ويتمتع اللواء محمد رستم، بعلاقات طيبة مع كافة القيادات بالبرلمان والعاملين بالأمانة العامة، وحظي بسمعة طيبة بين النواب بحكم عمله السابق حيث ظل يعمل داخل أروقة مجلس النواب لأكثر من 30 عاما منذ أن كان ملازم أول وهو نجل النائب البرلماني المُخضرم السابق سيد رستم، "شيخ البرلمانيين".



