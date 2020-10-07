اللواء محمد رستم مديرا لمكتب رئيس مجلس الشيوخ

عُين اللواء دكتور محمد رستم، مديرًا لمكتب رئيس مجلس الشيوخ، وهو من الشخصيات ذات الخبرة البرلمانية الواسعة وحاصل علي دكتوراه في القانون الجنائي، وكان يشغل نائب مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب، قبل خروجه علي المعاش منذ عدة أشهر.
ويتمتع اللواء محمد رستم، بعلاقات طيبة مع كافة القيادات بالبرلمان والعاملين بالأمانة العامة، وحظي بسمعة طيبة بين النواب بحكم عمله السابق حيث ظل يعمل داخل أروقة مجلس النواب لأكثر من 30 عاما منذ أن كان ملازم أول وهو نجل النائب البرلماني المُخضرم السابق سيد رستم، "شيخ البرلمانيين".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالآتي "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.