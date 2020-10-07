الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن توقيع رجب بكار، ظهير أيمن بيراميدز، على عقود الانتقال لصفوف القلعة البيضاء، بدءا من الموسم الجديد، تمهيدًا لحسم الصفقة بشكل رسمي بين الناديين خلال الفترة المقبلة.





وخرج رجب بكار من حسابات نادي بيراميدز في الوقت الحالي، رغم مشاركته بشكل أساسى في العديد من المباريات خلال الموسم الجاري.





وشهدت الفترة الأخيرة،استبعاده باستمرار من التدريبات الجماعية والمباريات.





فيما قام رجب بكار بالتوقيع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، في جلسة جمعته مع مسئولي النادي الأبيض خلال الأيام الماضية.





ويأتي هذا انتظارا لحسم الصفقة بشكل رسمي بين الناديين، وانتهاء المفاوضات في الفترة المقبلة، في ظل تردد أنباء عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بالموسم المقبل.





ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم صفقة رجب بكار مبكرا، في ظل دخول اللاعب في حسابات النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية.





وهذا من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بالنادي الأهلي خاصة بعد رحيل أحمد فتحي وانتقاله لصفوف بيراميدز مع بداية الموسم الجديد.





فيما زاد اهتمام الأهلي بضم بكار بعد رحيل السويسرى رينيه فايلر الذى كان يرفض التعاقد مع اللاعب مكتفيًا بوجود محمد هاني في هذا المركز.





وقام مسئولو بيراميدز باستبعاد رجب بكار من حسابات إدارة النادى والجهاز الفنى لنهاية الموسم الجاري، حيث تم استبعاد اللاعب من المشاركة فى المباريات الرسمية وكذلك التدريبات الجماعية، منذ مباراة الفريق مع المصري البورسعيدى والتى جمعتهما على استاد برج العرب بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد.