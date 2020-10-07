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أخبار العالم

يحدث فى الأردن .. عناصر الجيش تنتشر فى كافة محافظات المملكة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:14 م
الجيش الأردني
الجيش الأردني
ميس رضا
نشرت السلطات الأردنية عناصر الجيش فى كافة ربوع المملكة  ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء، للسيطرة على تسلل فيروس كورونا مجددًا للمحافظات. 

وأعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارا من صباح الأربعاء.

وأضاف في بيان،  أن حظر تجول شامل سيفرض في المملكة انطلاقا من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت المملكة في الـ24 ساعة الماضية 12 وفاة و1537 إصابة جديدة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة دعت الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات، واستخدام تطبيق "أمان"، وتطبيق "صحتك".
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