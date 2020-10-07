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الطيار المنصوري: عاطف السادات أول شهيد في حرب أكتوبر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:23 م
اللواء طيار أحمد
اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الطيار الذى بث الرعب في قلب ا
البهي عمرو
قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الطيار الذى بث الرعب في قلب العدو بحرب أكتوبر، إن الجيش المصري يعتبر أقدم جيش فى التاريخ، موضحًا أن تاريخه يرجع لـ 7 ألاف سنة.

وأضاف اللواء طيار أحمد كمال المنصوري خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه شارك فى الضربة الجوية الأولى لحرب أكتوبر، موضحًا أن الطيار عاطف السادات شقيق الزعيم الراحل محمد أنور السادات هو أول شهيد فى حرب أكتوبر المجيدة. 

ولفت ، إلى أن  السوفيت توقعوا أن 50% من الطائرات المصرية لن تعود فى حرب أكتوبر العظيم، مؤكدًا أنه قام بعمل مناورات فى سماء مصر لتأمينها.

وأشار ، إلى أن صقور القوات المسلحة المصرية على أعلى مستوى فى العالم، وأن الجيش المصري من أفضل 10 جيوش بالعالم.

وقدم التحية للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك قائد القوات الجوية فى حرب أكتوبر، موضحًا ان الراحل قام بدور هام فى هذه الحرب.

وأكد أن المقاتل المصري فى حرب أكتوبر كان يفزع العدو الإسرائيلي بعبارة الله اكبر.

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