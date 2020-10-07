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أخبار البلد

متحدث التنمية المحلية يحدد نسبة العاملين بالمحليات من إيرادات التصالح علي مخالفات البناء

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:28 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية
ايمان البكش
اشاد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، باداء العاملين بالوحدات المحلية في ملف التصالح علي مخالفات البنا، مشيرا الي انه لابد ان نعطي كل ذي حق حقه خاصة، ان هناك نماذج كثيرة تعمل ليل نهار من 8 صباحا حتي العاشرة مساء لمدة 7 ايام ، دون اخذ عطلات اسبوعية.


واضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"،انه طبقا للقانون فان المبالغ المحصلة من مخالفات البناء يتم توجيه 1% للعاملين في ملف التصالح على مستوى الجمهورية ، وكذلك 39 % من الايرادات موجهه للمحافظات للمشروعات التنموية و 25 % منها للاسكان الاجتماعي، والباقي يتم ايداعه في الخزانه العامة للدولة وتوجيهه طبقا لخطط الدولة ومنها الانفاق علي ملفي التعليم والصحة.


 واشار الي انه  من يتعنت مع المواطنين من موظفي المحليات بشأن التصالح علي مخالفات البناء ، ولا يطبق الاجراءات الميسرة التي اتخذتها الحكومة تيسيرا علي المواطنين يتم محاسبته بالقانون واحالته الي الشئون القانونية، مؤكدا ان مبدأ الثواب والعقاب موجود في القانون.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، اعلن ان هناك مليونا و750 الف طلب تصالح حتي الان. 


كما أشاد رئيس الوزراء بالإقبال الكبير من جانب المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذًا للقرارات التيسيرية، التي تم اتخاذها، وفي ضوء ذلك كلف بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.
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