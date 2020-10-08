لكثافة غير متوقعة.. طريقة استخدام الصمغ العربي للشعر

يمكن

للشعر؛ حيث إنه يضاف إلى العديد من المستحضرات التجميلية التي تستخدم للشعر، وذلك لما يحتويه من فوائد مهمة، ويعتبر استخدام

لـ علاج مشاكله المختلفة.