أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا 2021 في السوق المصري.. صور

تواصل شيفروليه طرح موديلات أوبترا سيدان في مصر كأبرز موديل لها في 2021، حيث تعد السيدان الموديل الأساسي حاليا في قائمة الشركة بعد سيادة موديلات أفيو في الفترة السابقة.





وحققت السيارة بأول فئاتها سعر 197.500 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة الثانية بسعر 203.300 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 212.400 ألف جنيه والفئة الأخيرة من السيارة 218 ألفا.





تحتوي السيارة على محرك 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 110 أحصنة، وعزم دوران 147 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات وتنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة بما يمكنها التسارع في 13.2 ثانية مع الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم في الساعة.





ولدى السيارة الكثير من وسائل الأمان التي تشمل ايموبليزر و2 إيرباج وفرامل abs، وكشافات ضباب أمامية وخلفية تثبيت ومقاعد أطفال في الخلف وقفل أمان للأطفال وحساسات ركن خلفية.





يذكر أن تم مؤخرا اكتشاف مشكلة جديدة وخطيرة في سيارات شيفروليه كورفيت جعلت شركة جنرال موتورز تضطر لإيقاف تسليم السيارات الموجودة بالفعل لدى وكلائها.





هذه المشكلة ليست مقصورة فقط على طرازات كورفيت بل أثرت علي جميع سيارات جنرال موتورز وهذه المشكلة تتعلق بنظام الفرامل في السيارات مما يجعلها حقا مشكلة خطيرة للغاية لانها تتعلق بسلامة الركاب.



