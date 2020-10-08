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فن

بإطلالة ساحرة.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:38 ص
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
ندى فكري
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ديميت في الصورة بإطلالة ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.


يذكر أن الان ديميت اوزديمير وإبراهيم تشيليكول يقومان بتصوير مسلسل منزلي الموسم الثاني.


تلعب ديميت في المسلسل شخصية زينب، وهي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الإطلاق، لا تثق بقدراتها وطاقتها، فتاة مترددة ومذبذبة ولا تعرف ماذا تريد بالضبط، رغم أنها تدرس المحاماة، إلا أنها لا تعرف كيف تعبر عن نفسها وداخلها، تلبي للجميع رغباتهم وتنسى رغباتها هي وسط ازدحام رغبات الآخرين.


إنها الفتاة قليلة الحيلة المضحية بنفسها لإرضاء البعض لدرجة أن تصبح أنانية مع البعض الآخر، تكذب على حبيبها الأول في حقيقة نسبها وماهية أسرتها، ثم تكذب على زوجها بشأن خطيبها، تركت أسرتها الأولى التي أنجبتها كي تتعلم وتصبح كما تريد، ثم تتخلى عن أسرتها الثانية قبل أن تصبح ما تريد، لا تعرف تحديد حقيقة مشاعرها تجاه الآخرين هل تحب فاروق أم تحب مهدي؟


وأجادت ديميت أوزدمير أداءها وأتقنت دورها خير إتقان، لدرجة تفاجأ بها الجميع، ومن أجل كل هذه الأسباب كانت الجمل الحوارية للشخصية قليلة، فيما استخدمت ديميت أوزدمير نظراتها المعبرة ونبرات صوتها المتغيرة، وحركات جسدها لتعبر عما بداخلها وتخرج كل مشاعر الشخصية، بالقليل من الانفعالات والكثير من التقمص.

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