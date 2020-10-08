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فن

هند صبري تشارك جمهورها سؤالا غامضا على انستجرام

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:32 م
هند صبري
هند صبري
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها ومتابعيها صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وظهرت هند صبري بإطلالة ناعمة بالضفائر مرتدية شميز ابيض واعتمدت في الماكياج علي الالوان التي تبرز جمالها .

و علقت هند صبري : لو حابب تغير حياتك ليوم واحد فقط، من تختار أن تكون؟ ولماذا؟

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حازت الصورة اعجاب الكتيرين وجاءت التعليقات كالاتي : قمر ، تجنني ، جميلة جدا .


يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.
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