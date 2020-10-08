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ريهام سعيد تعود لقناة النهار.. وتامر أمين: الحمد لله على السلامة يا جميل

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:46 م
تامر امين وريهام
تامر امين وريهام سعيد
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أسامة علي
أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن عودتها لشبكة قناة النهار ببرنامج "صبايا الخير"، وجار التحضير للبرنامج وتقنين أوضاعها مع نقابة الاعلاميين.

وعبرت "سعيد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، عن احترامها لكل القنوات التى عملت بها، لافتة إلى أن لديها ذكريات ونجاحات كبيرة حققتها مع قناة النهار.

وأوضحت ريهم سعيد، أن المشاهدين يربطون بينها وبين قناة النهار ويسألونها دائما عن عودتها لها.

من جانبه وجه الإعلامى تامر أمين التهنئة للاعلامية ريهام سعيد أثناء مداخلتها معه، قائلا: "الحمد لله على السلامة اولا من المرض ثانيا بالعودة الى الشاشه.. ازيك يا جميل".
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