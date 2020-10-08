اكتشف السر.. طريقة عمل السمك المقلي بالمطاعم

يعد السمك من أفضل الأكلات التي يمكن أن تقدميها لأسرتك، ولذلك يمكنك طريقة عمل السمك المقلي المقرمش في المنزل.
المقادير
1 كيلو سمك
1 معلقة كبيرة بصل بودرة
1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس
1/2 ملعقة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة فلفل حلو
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة
1/2 كوب عصير ليمون
لعشاق السمك الحار يمكنك إضافة الفلفل الحار المطحون (الشطة)
ربع كوب نشا
1/2 كوب دقيق
طريقة العمل:
1- اخلطي جميع البهارات السابقة مع عصير الليمون جيدا.
2- في وعاء واسع، احضري السمك ثم اضيف إليه التتبيلة المعدة في الخطوة السابقة. اتركيه مدة لا تقل عن 30 دقيقة.
3- بعد أن تمر المدة المحددة، لا تنسي أن تتبعي أهم خطوة وهي غمس السمك في الدقيق أولا، ثم في الماء ثم بالدقيق والنشا.
4- في مقلاة واسعة ضعي الزيت واتركيه حتى يسخن.
5- الآن ضعي السمك في الزيت الساخن، لمدة لا تقل عن 2 أو3 دقائق على كل وجه.
6- بعد أن يأخذ السمك اللون الذهبي، يمكنك إزالته من الزيت.
7- ولعشاق السمك المقلي المقرمش، يمكنك أن تقللي درجة حرارة النار، ولكن بعد أن يسخن الزيت وتضعي السمك.