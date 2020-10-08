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مرأة

اكتشف السر.. طريقة عمل السمك المقلي بالمطاعم

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد السمك من أفضل الأكلات التي يمكن أن تقدميها لأسرتك، ولذلك يمكنك طريقة عمل السمك المقلي المقرمش في المنزل. 

المقادير 
1 كيلو سمك 
1 معلقة كبيرة بصل بودرة
1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس
1/2 ملعقة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة فلفل حلو
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة
1/2  كوب عصير ليمون
لعشاق السمك الحار يمكنك إضافة الفلفل الحار المطحون (الشطة)
ربع كوب نشا 
1/2 كوب دقيق

طريقة العمل:
1- اخلطي جميع البهارات السابقة مع عصير الليمون جيدا.
2- في وعاء واسع، احضري السمك ثم اضيف إليه التتبيلة المعدة في الخطوة السابقة. اتركيه مدة لا تقل عن 30 دقيقة.
3- بعد أن تمر المدة المحددة، لا تنسي أن تتبعي أهم خطوة وهي غمس السمك في الدقيق أولا، ثم في الماء ثم بالدقيق والنشا.
4- في مقلاة واسعة ضعي الزيت واتركيه حتى يسخن.
5- الآن ضعي السمك في الزيت الساخن، لمدة لا تقل عن 2 أو3 دقائق على كل وجه.
6- بعد أن يأخذ السمك اللون الذهبي، يمكنك إزالته من الزيت.
7- ولعشاق السمك المقلي المقرمش، يمكنك أن تقللي درجة حرارة النار، ولكن بعد أن يسخن الزيت وتضعي السمك.
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