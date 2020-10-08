اكتشف السر.. طريقة عمل السمك المقلي بالمطاعم

يعد السمك من أفضل الأكلات التي يمكن أن تقدميها لأسرتك، ولذلك يمكنك طريقة عمل السمك المقلي المقرمش في المنزل.





المقادير

1 كيلو سمك

1 معلقة كبيرة بصل بودرة

1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس

1/2 ملعقة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة فلفل حلو

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

1/2 كوب عصير ليمون

لعشاق السمك الحار يمكنك إضافة الفلفل الحار المطحون (الشطة)

ربع كوب نشا

1/2 كوب دقيق





طريقة العمل:

1- اخلطي جميع البهارات السابقة مع عصير الليمون جيدا.

2- في وعاء واسع، احضري السمك ثم اضيف إليه التتبيلة المعدة في الخطوة السابقة. اتركيه مدة لا تقل عن 30 دقيقة.

3- بعد أن تمر المدة المحددة، لا تنسي أن تتبعي أهم خطوة وهي غمس السمك في الدقيق أولا، ثم في الماء ثم بالدقيق والنشا.

4- في مقلاة واسعة ضعي الزيت واتركيه حتى يسخن.

5- الآن ضعي السمك في الزيت الساخن، لمدة لا تقل عن 2 أو3 دقائق على كل وجه.

6- بعد أن يأخذ السمك اللون الذهبي، يمكنك إزالته من الزيت.