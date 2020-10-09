AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جابر طايع: تم افتتاح 344 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.. فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:26 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن افتتاح مساجد تحمل أسماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن، يعد أكبر رد ودليل على جماعة الإخوان الإرهابية التي تتاجر بالدين، وتروج لشائعات هدم المساجد في مصر.

وأضاف "طايع"، خلال اتصال هاتفى عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصرى يقف خلف الجيش المصرى ومؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة كما تحافظ على بناء المساجد تعمل أيضًا على ما يقال على المنابر، بحيث يكون بعيدًا عن الدعاية الانتخابية وتشدد دائمًا على منع ذلك تمامًا .

وأشار الدكتور جابر طايع  إلى أنه تم افتتاح 344 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، وتابع أن هذه المساجد تم بنائها وتشييدها في العام الأخير.

وأوضح أنه سيتم اليوم فتح مسجدين، وهما مسجد الشهيد المنسي والشهيد مصطفي احمد مصطفي بالاسكندرية علي محور المحمودية، مضيفا أن هذا اكبر رد علي الجماعات الإرهابية التي تتاجر بالدين وتقول إن الدولة المصرية تهدم المساجد.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنجاز تاريخي غير مسبوق.. بناء 1200 مسجد في مصر خلال 6 سنوات.. الأوقاف تفتتح عدد 314 في سبتمبر وأكتوبر

أحرزنا هدفا في مرمى القنوات الإرهابية.. الأوقاف: مستمرون في افتتاح المساجد

الأوقاف تنهي خدمة 3 أئمة وتمنع آخر من صعود المنابر

وكيل أوقاف المنيا: افتتاح المساجد اليوم أبلغ رد على الجماعات المأجورة.. فيديو

دينية البرلمان: مصر بلد الـ 140 ألف مسجد.. والسيسي يقوم بإعمار الأرض

سجلنا هدفا في مرمى القناة الإرهابية.. الأوقاف تعلن افتتاح 282 مسجدا في سبتمبر

ترشيحاتنا

بعد وفاة مرشحة القائمة الوطنية لمجلس النواب.. ما مصير مقعدها؟

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد مباراة البرازيل ضد بوليفيا والقناة الناقلة

طلاق وهجر المنازل.. توابع انتشار فيديوهات عنتيل الجيزة

حدث ليلا .. والد فرح فتاة الإسكندرية يحكي تفاصيل تغيبها .. رجل يقتل زوجته وابنته ويسلم نفسه للشرطة

بعد شهور من التعافي.. دراسة تكشف عن تأثير فيروس كورونا على العين

الأرصاد: الطقس غدا حار نهارا على القاهرة والوجه البحري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شهور من التعافي.. دراسة تكشف عن تأثير فيروس كورونا على العين

بـ مكياج هادئ.. أماني كمال تبرز جمالها على إنستجرام

بفستان أصفر.. رانيا يوسف تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها