جابر طايع: تم افتتاح 344 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.. فيديو

قال الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن افتتاح مساجد تحمل أسماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن، يعد أكبر رد ودليل على جماعة الإخوان الإرهابية التي تتاجر بالدين، وتروج لشائعات هدم المساجد في مصر.





وأضاف "طايع"، خلال اتصال هاتفى عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصرى يقف خلف الجيش المصرى ومؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف.





ولفت وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة كما تحافظ على بناء المساجد تعمل أيضًا على ما يقال على المنابر، بحيث يكون بعيدًا عن الدعاية الانتخابية وتشدد دائمًا على منع ذلك تمامًا .





وأشار الدكتور جابر طايع إلى أنه تم افتتاح 344 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، وتابع أن هذه المساجد تم بنائها وتشييدها في العام الأخير.



