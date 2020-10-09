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تفاصيل الاختبار الرياضي بالكلية الحربية للطلاب الجدد.. فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف  العقيد هاني محمود راغب، المسئول عن الاختبارات الرياضية بالكلية الحربية، تفاصيل اختبارات الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية الحربية.

وقال راغب، خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق،  مقدم برنامج "مصر تستطيع"  والمذاع عبر قناة dmc، إن  إجمالي الاختبارات البدنية يبلغ مجموعها 200 درجة، مشيرا إلى أن الطالب أيضا يجرى اختبارات "الجري 100 متر والتوازن والسباحة.
 
ونوه إلى أن كل اختبار به مسطرة لتقييم الاختبارات البدنية، وقياس مستوى الطالب داخل كل اختبار، إذ يبلغ الزمن الأولى للضاحية مسافة كيلو ونصف الكليو هي 6 دقائق، ومن يتمكن في إنجاز هذه المهمة من الطلاب يحصد 40 درجة كاملة، ومن ينجزها في 6 دقائق وثانية حتى 6:30 يحصل على 30 درجة، ومن 6:30 ثانية حتى 7 دقائق يحصل الطالب على 20 درجة، في حين لم يتحصل الطالب على شيء من الدرجات في حالة تخطيه المسافة في أكثر من 7 دقائق.

وشدد المسئول عن الاختبارات الرياضية بالكلية الحربية، على اختيار أفضل العناصر المتميزة للانضمام إلى الكليات العسكرية.

ومن جانبه قال العميد سامر عبد الواحد، مسؤول التنسيق بالكلية الحربية، إن هناك 14 مرحلة واختبار يمر بها الطالب عند طلب الالتحاق بالكلية الحربية، بعد سحب الملف واختبار السمات الشخصية.

ووجه مسؤول التنسيق بالكلية الحربية، نصائح للمتقدمين للالتحاق بالكلية، قائلا: "الطالب بالنسبة للكلية مجموع درجات 1000 درجة، وكل تقييم وكل أداء له بدرجة، ابتداء بمجموعه، ثم الاختبار الطبى ودرجاته فى اللياقة البدنية، ثم درجاته فى الاختبار النفسى، ثم تقييمه فى كشف الهيئة".
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